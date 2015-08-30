Buscan a tres menores que anoche se fugaron del hogar Colibrí del Sirpa

Fueron cinco los adolescentes que escaparon, pero la Policía logró detener a dos. Se escaparon ayer en el horario de la cena tras aprovechar un descuido de los funcionarios.

Ayer sábado cinco adolescentes fugaron del hogar Colibrí, perteneciente al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa).

Pero la Policía logró momentos después de que escaparan, detener a dos de ellos, de 16 y 19 años.

Ahora buscan a los tres restantes, que tienen 17 años y según informa Subrayado escaparon tras aprovechar un descuido de los funcionarios durante la hora de la cena. El grupo GEO debió intervenir.

Según el Observados, hubo varios funcionarios que no asistieron a trabajar ayer sábado debido al paro de 24 horas que realizó el transporte.

inseguridad