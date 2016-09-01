Buscan a tres menores por asesinato de un repartidor en Parque Guaraní

El trabajador se encontraba en el camión de reparto cuando fue impactado por una bala, falleciendo en el momento. Su compañero resultó con heridas leves.

Esta tarde murió un repartidor que se encontraba trabajando en la zona del Parque Guraní, al recibir el impacto de una bala que le dio en la cabeza, según informó Subrayado.

El crimen ocurrió próximo a las calles Matatí y Tupambe, donde el trabajador manejaba un camión de reparto de la marca Higienol junto con un compañero. Luego del disparo el vehículo continuó la marcha hasta impactar con un árbol.

El repartidor perdió la vida en el momento y su compañero resultó con traumatismos leves a causa del impacto contra el árbol, fue trasladado a la Policlínica de Malinas y ya recibió el alta médica.

Subrayado informó que la Policía busca a tres menores como presuntos responsables del homicidio.

Patrullero de Maldonado en busca del sospechoso del asesinato de la joven Koni Silva, ocurrido en junio de 2015 en Punta del Diablo. Foto: Ricardo Figueredo

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