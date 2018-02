Bromas con mariachis y el Betito en Maldonado

"Tengo la posta: en realidad fueron unos mariachis que vinieron a actuar a Punta del Este y no les pagaron. Quedaron sin un mango. No les quedó otra que salir a afanar". Éste y otros chistes similares se escucharon ayer en Punta del Este.

"Si hubiera sido la banda del Betito no quedaban ni las mesas del restaurante", fue otro de los comentarios que animaron las tertulias de febrero en confiterías y en las playas del balneario esteño, que ayer estuvieron superpobladas por una espectacular jornada de verano.

El accionar de los mexicanos despertó el ingenio popular y no se descarta que en las próximas horas el tema se escuche en la boca de los murguistas de faena en el presente carnaval.

Es que el accionar de la banda que en la noche del martes asaltó la joyería Sensation du Temps, despierta la curiosidad de la gente. Del accionar de un comando mexicano, tal como trascendió cuando el asalto se desarrollaba, todo pasó a una situación bastante amateur.

La imagen de la cámara de seguridad del complejo hotelero Enjoy que captó a los delincuentes huir momentos después de consumado el asalto, dejó la sensación de que el atraco tenía en realidad pinta de saqueo a supermercado. "Fue un asalto milagroso. Tan milagroso como que los catorce mexicanos pudieran salir de la camioneta", bromeó un conocido empresario de Punta del Este.

Del robo participaron 14 personas en total, todos armados y con el rostro cubierto con barbijos. Se llevaron joyas y relojes valuados entre US$ 3.000 y US$ 50.000.

Luego de hacerse del botín, la banda de delincuentes huyó hacia al exterior del hotel. Abordaron el vehículo que los esperaba y huyeron hacia el este. De forma rápida se cambiaron de ropa.

Cinco de ellos fueron atrapados en Maldonado (tres de ellos en la Plaza México) y los cuatro restantes en la terminal de Tres Cruces (Montevideo). La Policía de Maldonado seguía los movimientos de los asaltantes desde el centro de monitoreo departamental.

El vocero del complejo hotelero, Javier Azcurra, dijo a El País que en el interior del edificio no se efectuaron disparos y que no hubo que lamentar heridos. "Los delincuentes no ingresaron al casino", aclaró.