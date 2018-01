Botana dijo que reincorporó 202 cargos de confianza por "justicia"

El reclamo de los productores rurales autoconvocados generó una nueva polémica sobre la contratación de funcionarios públicos en las últimas administraciones. De los 850 cargos de confianza existentes en el Estado, 605 se encuentran en las intendencias. Según los datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) presentados durante la última Rendición de Cuentas, de esa cifra, 202 cargos se encuentran en el gobierno departamental de Cerro Largo.



En junio de 2017, cuando se divulgó el informe de la ONSC, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana (Partido Nacional), dijo a El País que "las 202 contrataciones directas se debieron a la reincoporación de funcionarios que "con el aval del Frente Amplio y el intendente de entonces, Pedro Saravia (quien integra el sector de Luis Lacalle Pou y ocupó la suplencia durante la campaña electoral pasada), corrieron de la Intendencia como perros y debimos retomarlos".

RELACIONADAS FA negará crisis económica y política en acto de Piriápolis By EL PAIS FA negará crisis económica y política en acto de Piriápolis FA negará crisis económica y política en acto de Piriápolis La oposición insiste en reclamar baja del déficit By EL PAIS La oposición insiste en reclamar baja del déficit La oposición insiste en reclamar baja del déficit Vázquez anuncia medidas puntuales para los sectores agropecuarios By Rosana Decima Vázquez anuncia medidas puntuales para los sectores agropecuarios Vázquez anuncia medidas puntuales para los sectores agropecuarios

Botana argumentó en ese entonces que "el Frente Amplio y Pedro Saravia echaron a más de 400 trabajadores de la Intendencia" debido a "su filiación política" y denunció que la ONSC "con esos datos confunde a la gente".



Ayer, entrevistado por El Observador sobre el mismo tema, el intendente de Cerro Largo reconoció que el mecanismo de contratación de esos funcionarios fue "fuera de la norma" pero que se trató de "un acto de justicia" con gente que fue "víctima de una feroz persecución política". "No los iba a poner a hacer concurso. Vine a asumir la responsabilidad política de ponerlos de vuelta y chau", indicó.



Según Botana, las personas contratadas pertenecen a áreas del gobierno departamental tales como obras, barrido, recolección, comedores y partidas de nacimiento.



También afirmó que si "a veces" el gobierno departamental realiza compras sin boleta, él hace una resolución y se "aguanta" la observación del Tribunal de Cuentas.



El jefe departamental dijo a El Observador que no cree que el reclamo de los productores autoconvocados se refiera a sus contrataciones: "Ese palo no es para mi gallinero".

Cargos de confianza en las intendencias.

Según los datos de la ONSC, luego de Cerro Largo, la intendencia que más aumentó los cargos de confianza fue la de Durazno. El gobierno de Carmelo Vidalín (PN) incorporó 198 funcionarios por designación directa y 35 por concurso en 2016.



Agustín Bascou (PN), intendente de Soriano, incorporó 410 cargos de confianza, que representa un porcentaje más bajo en relación al total de funcionarios públicos nuevos (712) que en los gobiernos antes mencionados



La intendencia de Salto, encabezada por Andrés Lima (Frente Amplio), contrató directamente a 151 personas e ingresaron 190 por concurso.



En el caso de Montevideo, el gobierno de Daniel Martínez (FA) presenta un ingreso en 2016 de 331 funcionarios públicos nuevos, seindo 52 de ellos por designación directa.



En Flores (Fernando Echeverría, PN) y Rocha (Aníbal Pereyra, FA), no ingresaron funcionarios por designación directa, según la ONSC.