Borracho, un hombre mató a su sobrina en Tacuarembó

Un hombre de 49 años asesinó a puñaladas a su sobrina de 25, en un trágico hecho ocurrido anoche en el barrio Juan Domingo López de la ciudad de Tacuarembó.



El jefe de Policía del departamento, Sergio Solé, dijo a El País que el hombre arribó en estado de ebriedad a la casa de la joven, portando un cuchillo. Ambos discutieron por un "problema familiar" y procedió a apuñalarla.



Pasadas las 22:20 horas, personal policial arribó a la casa y que al ver la situación, procedieron a pedir la presencia de una ambulancia. La joven, con una herida en el hemitórax izquierdo, fue llevada a un centro de salud, donde falleció.



El tío y agresor de la joven fue detenido en el lugar y deberá declarar hoy ante el fiscal José Galliazi.

Pasadas las 6 de la mañana de hoy, un hombre baleó a su expareja en Piriápolis. Según informa el semanario La Prensa, la mujer de 55 años estaba en la casa junto a su madre, cuando el sujeto ingresó y le disparó tres veces.



Dos de las balas la alcanzaron en el abdomen y la tercera en la mano izquierda. Un policía que pasaba por el lugar escuchó los disparos y entró a la vivienda. El agresor fue detenido y la mujer trasladada a un centro de salud, donde fue intervenida quirúrgicamente y está fuera de peligro.



La madre de la mujer también resultó lesionada ya que se cayó. Fue atendida por médicos y puede tener fractura en uno de sus brazos.



Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.