Boquetero se hizo con botín oculto en frigobar

Un solitario boquetero que robó $ 400.000 en la madrugada del domingo tiene en jaque a la Policía de Maldonado.



El sujeto ingresó por el fondo del depósito de una distribuidora de alimentos, ubicada en la esquina de las calles Cádiz y Málaga, en el barrio Los Patricios de Maldonado; saltó el muro con su caja de herramientas y su cara tapada.

El delincuente ni siquiera se inmutó ante la presencia de una cámara de video de seguridad ubicada en el fondo del predio, frente al lugar por donde entró. Colocó varios cajones vacíos de refrescos, uno encima del otro, y sobre ellos una escoba para impedir que la cámara filmara sus movimientos.

Igual, no pudo evitar ser filmado por otra de las dieciséis cámaras colocadas en el lugar.

El ladrón, que actuó mientras en Maldonado se desataba un fuerte temporal, llegó al lugar a las 23:08 del sábado pasado. Luego de ocuparse de la cámara de seguridad, el delincuente sacó las herramientas del bolso.

Con ellas practicó el boquete, que no tenía más de 50 centímetros de diámetro, en una de las paredes de la oficina de la empresa.

Los sensores volumétricos no funcionarion, ni la alarma saltó. La empresa de seguridad no encuentra explicación a lo sucedido, dijo uno de los directores.

Frigobar.

El ladrón estuvo más de cuatro horas practicando el boquete. Luego de ingresar a la oficina robó alrededor de 400 mil pesos y cheques de terceros que estaban guardados en un frigobar.

El director de la firma recordó que es el segundo robo que sufre la empresa. El anterior fue el 24 de agosto del año pasado.

“En aquella oportunidad no solo robaron dinero. También se llevaron un sensor de la empresa de seguridad”, explicó. Aquella noche tampoco fue activado el sistema de alarma.

En tanto, la policía entiende que se trata de un boquetero que llegó desde Montevideo con la capacidad y la información necesaria para ejecutar el robo.

Un llamado alertó a la comisaría local en las primeras horas de la mañana de ayer .

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y de la Seccional 1ª.

Hace dos años, la Policía fenandina también se enfrentó a un misterioso robo mediante un boquete, pero el escenario fue distinto. La víctima fue un sex shop en el centro de Punta del Este.

El botín, según se informó en su oportunidad, consistió en juguetes sexuales, lencería erótica y otros artículos valuados en 12.000 dólares.

A cargo de la investigación estuvieron funcionarios de la Seccional 10ª. Esperaban aclarar el caso rápidamente “por lo difícil de colocar a mercadería hurtada”, dijeron.



Delincuente realiza boquete en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo Delincuente realiza boquete en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo Delincuente realiza boquete en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo Delincuente realiza boquete en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo Delincuente realiza boquete en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo Delincuente realiza boquete en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo Delincuente realiza boquete en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo Delincuente realiza boquete en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo Delincuente realiza boquete en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo Delincuente realiza boquete en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo Delincuente realiza boquete en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo Delincuente realiza boquete en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo Delincuente realiza boquete en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo Delincuente realiza boquete en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo Delincuente realiza boquete en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo Delincuente realiza boquete en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo

vea la fotogaleríaMARCELO GALLARDO