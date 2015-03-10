Bonomi respaldó el cambio de horario policial

El ministro del Interior expresó apoyo al jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, por su decisión de cambiar horarios de algunos funcionarios policiales para combatir el delito en esos horarios.



El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, expresó su apoyo al jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, en su decisión de cambiar el horario de ingreso de algunos funcionarios policiales para combatir delitos que, según dijo, se estaban cometiendo en esos horarios. Además advirtió a los funcionarios que "no se pueden negar a cambiar el horario".

La medida generó malestar en filas policiales. El sábado, efectivos de las Unidades de Respuesta Rápida de la zona costera de la capital se negaron a salir de recorrida, disconformes con los cambios de horarios de los relevos.

"Nosotros hace un tiempo venimos estudiando, desde el punto de vista estadístico, cómo, cuándo y dónde se cometen los delitos y la evolución de los mismos", explicó el secretario de Estado.

Y continuó: "De un tiempo a esta parte se cometen muchos delitos en los horarios de cambio de turnos, ya que cuando se entra y se sale a la misma hora se produce una especie de vacío, fundamentalmente de las 6:00 a las 7:00 de la mañana, igual de las 22:00 horas en adelante".

Ante esto, Layera se planteó un cambio de horario "no en todos, sino en algunos (funcionarios policiales) para que entrando a horas distintas cubran ese espacio por si se cometen determinados delitos sobre trabajadores que entran a las fábricas, estudiantes que salen temprano de la casa, profesores o enfermeros".

"Se cometen contra quienes no constituyen un grupo de presión que luego amplifiquen el problema y lleven a la búsqueda de soluciones, sino gente que calladamente sufre el problema", puntualizó el ministro. Por eso, entendió que la posición de Layera "fue correcta" porque "tenemos que dar soluciones a los problemas que aparecen".

Además, agregó, el tema se había conversado "anteriormente" con los funcionarios y cuando "(por Layera) planteó el problema, le dijeron que si iba a cambiar el horario no lo adelantara. Es decir, que los que iban a entrar a las 6:00 no entraran a las 4:00 porque iban a tener dificultades con el transporte público". Según Bonomi, el jefe de Policía tomó en cuenta este reclamo.

"El jefe de Policía pidió a quienes tuvieran razones fundadas lo plantearon. De 769 funcionarios, hubo 35 reclamos. Y a los que se entendía que eran fundadas se les buscó una solución. Al que decía que iba a hacer un 222 se le dijo que no, porque la hora del 222 varía y se le ofreció otra hora. El jefe de Policía tiene razón y los respaldamos", finalizó el ministro.

Comisión.

Bonomi se mostró a favor de la conformación de una comisión de seguridad y convivencia en ambas cámaras para evitar así su comparecencia por diversas comisiones.

“Habíamos pedido que se creara la comisión, porque corresponde un debate político sobre la seguridad, porque venimos a defender la gestión; pero podemos ir más lejos”.



Eduardo Bonomi asume como ministro del Interior. Foto: Leonardo Carreño

"policías no pueden negarse", advirtió