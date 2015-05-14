Bonomi reconoció que hay menos policías "en horario más complicado"

El ministro del Interior aseguró que cambiará la distribución de los policías en Montevideo para quehaya más patrullaje a finales de la tarde y parte de la noche.

El ministro del Interior Eduardo Bonomi admitió que "la Policía tiene menos presencia en la noche" y "en este momento el horario más complicado (para los robos y las rapiñas) es parte de la noche, cuando hay gente en la calle".

"En Montevideo el problema no es la cantidad de policías sino la distribución y la forma en que se trabaja. A veces el mismo método de trabajo comparamos cuando lo lleva adelante un grupo u otro grupo y tienen trabajos diferentes porque hay gente que lo lleva a total conciencia de los resultados y hay gente que solo cumple con la orden", afirmó el secretario de Estado en entrevista con el programa Fuentes Confiables de radio Universal.

Aseguró que "la idea es poner más policías a finales de la tarde y parte de la noche. Hay barrios donde hay que controlar mucho más".

En todo el país hay 26.000 policías, pero ejecutivos, los que están en la calle, son 17.000 o 18.000 en Montevideo son 6.000.

En el Presupuesto "seguramente incluyamos que becarios de la Facultad de Derecho atiendan al público en las comisarías y eso va a liberar a policías".

Bonomi agregó que los objetivos que se han planteado con el presidente de la República Tabaré Vázquez "es reducir los delitos que afectan a la gente directamente porque si bien hay una base de narcotráfico que la gente no ve, la gente sí ve la boca, el robo, el hurto".



Eduardo Bonomi se mantiene en el ministerio del Interior. Foto: Gerardo Pérez

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