Bonomi reclamó que no se dé información de casos en investigación

El ministro fue consultado sobre la desaparición de la médica -y el hallazgo de su auto en llamas en Sayago-, así como sobre el caso del asesinato y suicidio en Paysandú. Molesto, dijo que dar información puede entorpecer la investigación como ocurrió durante el operativo del clásico.

Esta mañana, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi participó del lanzamiento oficial de la cédula electrónica y a la salida fue consultado sobre dos casos que por estas horas conmueven a la opinión pública: la desaparición de la médica ginecóloga mientras viajaba de Florida a Montevideo -y el hallazgo horas después de su automóvil incendiado en Sayado- y el asesinato de un joven en Paysandú y el suicidio de su amigo que lo acompañaba mientras declaraba como testigo en la comisaría.

"Se está investigando y mientras se está investigando no voy a hacer declaraciones. (...) Todo hecho violento preocupa pero veremos cómo evoluciona (…) No voy a decir como se está trabajando", dijo Bonomi.

A renglón seguido, aseguró que debido a "que se dijo algo que no había que decir" parte del operativo organizado para la seguridad del clásico fue frustrado. "El otro día en el Estadio Centenario aparecieron municiones y armas blancas y se montó un operativo para ver quien las iba a buscar. Un periodista se enteró y lo difundió y por supuesto que nadie las fue a buscar. Hay investigaciones que se hacen y no se debe decir lo que se está haciendo, entonces yo no lo voy a decir", concluyó.

La cédula.

Como parte del lanzamiento de la cédula electrónica, el presidente Tabaré Vázquez, y sus ministros concurrieron a la sede de Indentificación Civil a tramitar sus propias cédulas.

"La primera bondad de esta nueva cédula es que es reconocida en el mundo porque nosotros tenemos una cédula que se reconoce en el Mercosur, pero no es una cédula que tenga validez en todo el mundo. Esta cédula tiene dos chip: uno a la vista y otro oculto, entre los dos tienen datos de la persona, la firma electrónica. El año que viene se van a habilitar trámites con firma electrónica. Se va a poder hacer con esta cédula. Pone a Uruguay en un lugar muy alto en el mundo en el tema de la identificación. Esperamos completarlo en septiembre u octubre con el pasaporte electrónico. Una vez que se emita nos va a permitir completar los trámites con Estados Unidos para el pasaporte sin visa. En poco tiempo va a estar en todo el país", explicó el ministro del Interior.

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