Bonomi pide que se denuncien delitos

Vecinos increparon al ministro por la falta de seguridad.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, instó en el marco del Consejo de Ministros a que las personas denuncien a la Policía los hechos cuando son víctimas de delito o cuando ven que se comete alguno.

"Denuncien todo lo que vean, no dejen pasar nada; si no se denuncia nosotros hacemos una mala caracterización de cuáles son los puntos calientes". Bonomi explicó que si no hay denuncia se afectan los planes de seguridad que tiene la cartera, ya que los puntos "calientes" se detectan a raíz de los reclamos que hacen que se incrementen los patrullajes en esas zonas. "Hagan todas las denuncias de los delitos que se cometen", insistió.

Bonomi dijo que en las reuniones que mantuvo con las fuerzas vivas de Paysandú el análisis de estas "coincidió" con la percepción oficial de incremento de la delincuencia en el departamento. En este sentido anunció que esta misma semana dispondrá que la Guardia Republicana realice "controles de motos" en el departamento para lo que solicitó que la Intendencia disponga un predio para ubicar los birrodados decomisados.

Por otra parte dijo que se incrementarán los controles de droga. En 2015, según datos del Ministerio del Interior, se desarticularon 37 bocas de droga en Paysandú. En estos operativos se incautaron 11,8 kilos de marihuana, 112 gramos de cocaína y 29 gramos de pasta base. Paysandú fue uno de los departamentos con mayor cantidad de detenidos vinculados a temas de droga a lo largo del año pasado. De todos los detenidos, 47 fueron procesados con prisión y cinco sin prisión.

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