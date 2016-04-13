Bonomi: "Larrañaga y Bordaberry hicieron propuestas, Lacalle Pou no"

Tras el "cambio de rumbo" anunciado ayer por el presidente Tabaré Vázquez luego de su reunión con representantes de los partidos políticos por la inseguridad, Eduardo Bonomi dijo que "hay que considerar" varias de las propuestas realizadas por Jorge Larrañaga.

Ayer martes, el presidente Tabaré Vázquez recibió en la Torre Ejecutiva a representantes de los diferentes partidos políticos para abordar el tema de la inseguridad pública.

Luego del encuentro, Vázquez prometió un "cambio de rumbo", pero con la permanencia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en el cargo.

El titular de Interior dijo que ayer el gobierno planteó un paquete de medidas: "Lo planteamos ahí para que aparezcan otras propuestas y poder considerarlas".

Bonomi dijo esta mañana entrevistado en el programa Fuentes Confiables de radio Universal, que el senador nacionalista Jorge Larrañaga ha presentado una serie de propuestas, varias de las cuales deben ser consideradas,a su entender.

"Tengo presente las (propuestas) que presentó Larrañaga", dijo Bonomi. "Varias de las que plantea hay que considerarlas y capaz agrandar el paquete que nosotros planteamos", agregó.

El ministro, de todas maneras, señaló que "hay cosas que no nos convencen", como por ejemplo, la propuesta de sacar los militares a la calle: es algo que ya "ha sido estudiado por los propios militares y ellos lo consideran inconveniente".

Bonomi criticó que se ha venido diciendo que la reunión era "´para

la foto´, y no". Y agregó que cuando el senador nacionalista Luis Lacalle Pou habló últimamente, propuso la renuncia de Bonomi, "y no le escuché propuestas", dijo.

El jerarca dijo que además de Larrañaga, el colorado Pedro Bordaberry, el líder del Partido Independiente Pablo Mieres hicieron propuestas, pero Lacalle Pou no.

En cuanto a los que pidieron su renuncia, Bonomi fue contundente: "Yo estoy a las órdenes del presidente. El presidente fue el que me puso y él es el que tiene la palabra". Vázquez dijo ayer una vez más que el ministro seguirá en el cargo.

Luego del encuentro de este martes, se anunció mque se realizará una nueva reunión para evaluar las propuestas presentadas por la oposición y las iniciativas otorgadas por Vázquez. El diálogo sigue abierto y se busca llegar a una solución. "Si no hay modificaciones, voy a estar en la próxima reunión. Vamos a estudiar los proyectos y a armar un paquete más grande", dijo Bonomi.



Eduardo Bonomi. Foto: El País

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