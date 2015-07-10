Bonomi fustiga "error" de fiscal de Maldonado

El Ministerio del Interior calificó de "mensaje negativo" la decisión de la fiscal de Maldonado, Adriana Arenas de solicitar el pedido de procesamiento sin prisión de siete policías por abuso de funciones. Los efectivos dispararon 14 tiros durante una persecución a alta velocidad a un delincuente conocido como "El Carancho" en la noche del 4 de julio pasado.

Durante la asunción del intendente de Canelones efectuada ayer, el ministro del Interior, Eduardo Bono mi, señaló su "discrepancia" y "preocupación" por el pedido de la fiscal Arenas, que obligó a los abogados defensores de la cartera a plantear a la jueza subrogante Rossana Martínez la inconstitucionalidad del pedido de procesamiento de los agentes. La magistrada elevó el expediente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para su resolución.

A juicio de Bonomi, la decisión fiscal es "un error que los delincuentes aplauden" y advirtió que si hubo un exceso, que deberá ser estudiado si existió realmente, "tiene que tener una respuesta administrativa y no una acusación de este orden que es peor".

En un comunicado de prensa, el Ministerio del Interior sumó otros cuestionamientos a la decisión de la fiscal Arenas. "En momentos donde hay una lucha contra la delincuencia que la ciudadanía valora y aprecia, medidas de este tipo son un mensaje negativo para los policías que actúan en esa lucha pudiendo ser procesados por evaluaciones de este tipo".

Agrega que los policías acusados acudieron a un llamado advertidos de la presencia de delincuentes que se trasladaban en un vehículo gris. "Ubicados los mismos se reconoce a un conocido delincuente de la zona ("El Carancho") y se les da la voz de alto que los mismos no acatan", expresa la cartera. Enseguida afirma: "Ante un pedido fiscal de esta naturaleza, la preocupación de las autoridades radica en el mensaje que se transmite a la Policía, quienes arriesgan su vida cada día en el combate contra la delincuencia".

El presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, Juan Gómez, dijo a El País que "respetaba" la opinión de Bonomi y declinó formular apreciaciones sobre los dichos del jerarca porque a los representantes del Ministerio Público les está vedado por ley polemizar con otras personalidades públicas. "No tengo dudas de que los procedimientos de los fiscales son conformes a la ley y pueden merecer la crítica como cualquier actividad", reconoció el presidente del gremio de fiscales.

Advirtió que no conocía los detalles que llevó a la fiscal Arenas a pedir el procesamiento de siete policías por abuso de funciones. "Pueden haber cosas no deseables para la gente a simple vista. Nadie puede afirmar si ese juicio es correcto o no sin ver el expediente" del caso, dijo Gómez. Enseguida agregó: "Confío en el proceder de mis colegas. No tengo por qué dudar de la fiscal".

Aclaró que la tarea del fiscal"es sacrificada" y advirtió que sus decisiones son "analizadas" y "cuestionadas" en ocasiones. "El caso de Maldonado no lo conozco; hablo en términos generales", insistió Gómez.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, declinó efectuar declaraciones porque desconocía el expediente.

Remitido a la cárcel por un delito de atentado.

"El Carancho", acompañado por "El Pulga", desoyó la voz de "alto" de los policías. Casi atropelló a un agente al dar una vuelta en "U" en su auto, y logró reanudar la fuga tras chocar contra el paragolpe de uno de los móviles. Se entregó en la Seccional 6ª. Fue procesado con prisión por atentado.

El pedido de procesamiento de la fiscal Arenas generó gran malestar en la Policía. Foto: Archivo.

“es un mensaje negativo que los delincuentes aplauden”, dijo el ministroEDUARDO BARRENECHE