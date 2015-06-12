Bonomi deberá responder en el Parlamento por ola de secuestros

El senador colorado Pedro Bordaberry informó que el ministro deberá comparecer ante la Comisión de Seguridad del Senado.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, deberá responder en el Parlamento sobre una serie de secuestros ocurridos en los últimos tres meses. El senador colorado, Pedro Bordaberry, informó que ayer la Comisión de Seguridad del Senado resolvió citar al ministro por este y otros temas.

Ayer se decidió citar al Ministro Bonomi para que entre otras cosas conteste sobre la cantidad de secuestros, los delitos sin resolver, ,,, — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) junio 12, 2015

y el Guardián, además de las políticas de seguridad; deberá comparecer en la Comisión de Seguridad del Senado a la brevedad — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) junio 12, 2015

El mes pasado el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, dijo que las autoridades se han "preocupado mucho" por el tema de los secuestros en Uruguay y que en los últimos años se ha venido capacitando a la Policía para mejorar los niveles de investigación.

La Policía investiga seis secuestros ocurridos en tres meses. Ayer por la mañana, por un rescate de 20.000 dólares, dos dominicanos y un menor de edad balearon y secuestraron a un empresario metalúrgico. Pero no pudieron ni siquiera realizar la primera llamada telefónica para pedir el dinero.

Hoy la jueza penal Julia Staricco se expedirá sobre los dos detenidos dominicanos, mientras que la Justicia de Adolescentes hará lo propio con el menor capturado por la Policía.

El diputado Pablo Abdala dijo que ponen un "manto" sobre las compras. Foto: María Inés Hiriart

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