Bonomi: "Bajaron homicidios, hurtos y rapiñas por primera vez" en 5 años

El ministro del Interior dijo que a pesar del impacto que generan en la sociedad casos como el del asesinato del taxista en Bella Italia el pasado martes, los homicidios, hurtos y rapiñas han bajado en el mes de marzo a nivel nacional y por primera vez desde que está al frente de la cartera.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo esta mañana en el programa Pisando Fuerte de Metrópolis FM, que en los 61 meses que hace que está a cargo de la cartera, marzo fue el primer mes en que hubo una baja de los hurtos, rapiñas y homicidios.

"Entre enero y hoy hay un enlentecimiento de la curva de rapiñas, hurtos y homicidios. El 31 de marzo cumplí 61 meses en el Ministerio del Interior, y de esos, marzo es el primero en que a nivel nacional bajan rapiñas, hurtos y homicidios juntos. En algún momento algo de eso había bajado en algún mes, pero homicidios, hurtos y rapiñas juntos es el primer mes”, señaló Bonomi.

Y aclaró que la baja de estos delitos fue a nivel nacional: “Ojo que las rapiñas no bajaron parejo. O sea, en Montevideo, que venía creciendo 130 o 160 por mes, subieron seis rapiñas en marzo. En Canelones empató y en el interior que venía subiendo, bajó mucho por lo que arrastró al conjunto a la baja. Los hurtos bajaron en Montevideo, Canelones y en el interior. Y los homicidios fue Montevideo el que empujó a la baja”.

El ministro también hizo referencia al homicidio del taxista de 55 años ocurrido el pasado martes de noche en la zona de Bella Italia.

Dijo que este tipo de casos generan un gran impacto social ya que “uno puede confundir la espectacularidad de algunos homicidios con la cantidad. En estos días tuvimos el del dueño de la estación de servicio, el del taximetrista, y el de la señora de 84 años que fue un arrebato pero cayó y murió"

Bonomi dijo que estos casos salieron a la luz "los tres juntos y esto impacta, pero sin embargo está a la baja. Por lo tanto, no hubo aumento pero sí un dolor muy fuerte e impacto de la noticia. Entonces no es el incremento que me preocupa. Lo que me preocupa es que murieron tres personas".



Eduardo Bonomi. Foto: El País

inseguridad