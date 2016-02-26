Bonomi al cruce de Fernández Huidobro por armas: "Mezcla cosas"

El ministro del Interior aseguró que no comparte las declaraciones del ministro de Defensa sobre que aprueba que los civiles se armen para evitar los robos.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, indicó este viernes al programa La mañana en casa de Canal 10 que no comparte las declaraciones del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro.



"Leí las declaraciones de Fernández Huidobro y mezcla cosas. Mezcla armarse por razones de defensa con el terrorismo en Francia, la defensa contra dictadura... Se pone a hablar de la defensa contra una agresión exterior y de la defensa ante la delincuencia. Creo que son cosas diferentes y que requieren respuestas diferentes", aseguró Bonomi.

Ayer en declaraciones al programa Quien es Quien de Diamante FM, Fernández Huidobro dijo que tiene "biblioteca más que ideología" y que si bien no hace "recomendaciones públicas" si una persona "en su casa no está armada y viene alguien a intentar matar a sus hijos quedó sin alternativa" por lo que "por lo menos trate de tener una alternativa".

"Para mí la tenencia de armas es un atributo de la libertad", dijo el jerarca.



Este viernes, consultado al respecto Bonomi señaló que "lo peor que puede pasar en cualquiera de las situaciones planteadas es que la gente se imponga una necesidad y en base a eso adquiera algo que no sabe usar".



Si bien aprueba que "uno pueda ayudarse en la actuación de los ciudadanos", Bonomi dice que "el que actúe tiene que saber hacerlo, tiene que estar entrenado y tener una mínima organización para hacerlo".

"Hace algunos años, un ciudadano armado mató a un familiar. Eso tiene que ver con no saber usar las armas y con no saber cuándo usarlas. El otro día, un ciudadano sacó una escopeta, le apuntó a quienes entraban a robarlo, y los que entraron a robarlo le apuntaron a una empleada, le dijeron que dejara la escopeta o la mataban, quedaron un rato así, el hombre bajó el arma y le dispararon igual", aseguró.



Bonomi señaló que en los Consejos de Ministros, se defiende la la ley de uso responsable de las armas. "Esa ley está aprobada en el Parlamento y su lógica no deja que la gente se arme porque sí, sino porque tenga un sentido. No impide que se armen, regula cómo se tiene que armar".

Consultado sobre qué cosas regula, el ministro indicó que se debe tener una necesidad y "saber usar el arma, que no es tirarle a un blanco y pegarle o errarle, sino (saber) en qué condiciones se utiliza un arma; eso forma parte de un entrenamiento y no de un voluntarismo puro y duro, que es más perjudicial que otra cosa".

Eduardo Bonomi y Eleuterio Fernández Huidobro. Foto: Archivo El País.

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