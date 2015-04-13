Bonomi: ajustes de cuentas también explican homicidios sin aclarar

"Los ajustes de cuentas se tendrían que aclarar, pero los homicidios se aclaran fundamentalmente por la declaración de testigos", aseguró el ministro del Interior.

El aumento en los homicidios sin aclarar está "directamente relacionado con los homicidios por ajustes de cuentas porque esos son los que no se aclaran", afirmó el ministro del Interior Eduardo Bonomi en una entrevista con En Perspectiva de radio Oriental.

En 2011, el 28% de los homicidios que se cometieron en todo el país no fue aclarado. Al año siguiente ese porcentaje de asesinatos que quedó impune creció al 31%, en 2013 fue el 43%, en 2014 el 46% y en lo que va del 2015 siguió creciendo para situarse en 47%. Es decir, uno de cada dos homicidios no es resuelto.

Bonomi indicó que "cuando nos planteamos el control de motos nos planteamos el control de las rapiñas, los homicidios, pero es muy difícil, pero la Policía no puede estar en casa donde se produce violencia doméstica. Los altercados entre vecinos, en el trabajo son muy difíciles que la Policía los pueda controlar. Los ajustes de cuentas se tendrían que aclarar, pero los homicidios se aclaran fundamentalmente por la declaración de testigos".

En relación a lo declarado por el ministro sobre control de motos, en las últimas horas la Policía atrapó a un joven de 26 años, requerido por un homicidio ocurrido en 2012, es decir tres años después del crimen, en un operativo de control vehicular y de identificación de personas realizado en la intersección de Camino Carrasco y Alberto Zum Felde, informó ayer la Jefatura de Policía de Montevideo.

El ministro del Interior aseguró que las cifras difundidas el viernes pasado por el Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior van a cambiar debido a que "el otro día se agarró a tres personas, creo que eso va a aumentar la cantidad de homicidios aclarados. Aclarados no tiene que ver con que la Policía tenga claro o no cómo fue sino que los haya agarrado".

Según un informe de Fundapro del Partido Colorado, Chile tiene un 90% de esclarecimiento de homicidios, Canadá 75%, Japón 97%, España 96%.

"Si los números son de Fundapro los voy a revisar por otro lado porque Fundapro dijo que nosotros tenemos un índice de homicidios superior al de San Pablo y eso es un disparate. Pero de todas maneras, compararnos con Chile en cuanto a la aclaración puede tener que ver también con cómo anda Chile con los ajustes de cuentas, cómo clasifica Chile los homicidios. Muertes que se produjeron meses después de que se produjo la herida nosotros las tomamos como homicidios y hay países que no incluyen como homicidio las muertes que se producen en un hospital semanas después de la herida", explicó Bonomi, quien aseguró que el Ministerio del Interior es "muy estricto y hay países que no lo son, entonces la comparación entre un país estricto con un país no estricto da diferencias", agregó Bonomi.

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