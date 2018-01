Blancos proponen un plan para atraer a votantes del FA

El ala wilsonista del Partido Nacional que no está con Jorge Larrañaga empieza a mover sus fichas. Todavía sin un candidato claro para dar la pelea electoral, el grupo de los intendentes exintegrantes de Alianza Nacional y la senador Verónica Alonso, piensan en un paquete de medidas que —según ellos sostienen— servirá para fortalecer a la oposición de cara a 2019.

El encargado de presentar el proyecto ante el directorio será el diputado Pablo Iturralde. El plan se divide en tres ejes: "fortalecer el directorio blanco" —haciendo que los principales referentes, entre los que el representante enumera a: Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Verónica Alonso y Sergio Botana, formen parte de éste—; "generar un acuerdo programático" —para lo que pide tomar como base una documento elaborado por el exdiputado frenteamplista Gonzalo Mujica—; y la creación de un nuevo partido "más grande que el Partido Nacional", que sirva para enamorar tanto a colorados, como frenteamplistas desencantados, independientes y aquellos que no tengan una fuerza política favorita.

"Creo que el partido tiene que entrar en un proceso distinto y lo tiene que hacer rápido. Tiene que estar a la altura de las circunstancias, de lo que se pretende de él. El partido está bien, pero sobre todo lo que está bien es el sector del herrerismo. Lo que no está instalado es el otro polo, la corriente wilsonista. Creo que ya está en marcha la corriente wilsonista renovadora. A Lacalle Pou no se le puede pedir más. Esto es como en el 71, la culpa no fue de Wilson Ferreira que tenía un montón de votos. La culpa fue del otro sector. Acá pasa lo mismo: Luis está muy bien parado en la cancha, pero hace falta más", señala Iturralde, y resalta que Wilson hoy cumpliría 99 años. "Estamos caminando el centenario de Wilson, y eso hay que honrarlo".

Durante todo el verano hubo una serie de reuniones entre los miembros del sector wilsonista. Una de ellas salió a la luz, y fue el encuentro entre Alonso y Larrañaga, en el que la senadora le propuso ser cabeza de la lista al senado en 2019, con ella como precandidata presidencial, según informó Búsqueda. Larrañaga, decidido a dar pelea en la interna, ya salió por su parte a pedir un acuerdo programático. Iturralde está de acuerdo con esto, pero sostiene que se debe ir a más: por eso, dice, propone el "fortalecimiento del directorio" y la propuesta de un nuevo partido.

Ideas del exfrentista.

Para iniciar el camino hacia el acuerdo programático, Alonso, Botana e Iturralde están de acuerdo en que es una buena idea tomar el documento de Gonzalo Mujica como base. El plan del exfrentista incluye cinco áreas: inserción internacional, política económica, educación, seguridad y salud.

"La idea es que esto sirva para convocar y, al mismo tiempo, generar un debate. Esto es para abrir el debate, la discusión entre los partidos opositores, no es que tienen que ir todos los puntos como están. No pido un programa común, sino generar algunos puntos de acuerdo que sirvan para darle a la ciudadanía un compromiso público de que si gana cualquier partido de la oposición, este va a tener respaldo político en el Parlamento. Esta es una idea que ya han expresado también el senador nacionalista (de Lacalle Pou) Álvaro Delgado, Larrañaga y Pedro Bordaberry", dice Mujica. Y agrega: "Si quieren plantear este documento en el seno del Partido Nacional, me parece muy bien".

En inserción nacional, por ejemplo, el proyecto incluye hacer un planteo formal en el Mercosur para la creación de una zona de libre comercio y la apertura de acuerdo bilaterales. En economía, la reducción de tarifas eléctricas y el combustible. En educación, se plantea fortalecer la formación docente con la creación de una Universidad, un plan nacional de becas para alumnos y uno internacional para profesores. En seguridad, el despliegue del sistema PADO del Ministerio del Interior a todo el territorio y la extensión del sistema de vigilancias mediante cámaras a todas las capitales departamentales. En salud, por último, se centra en generar una política de fiscalización del Sistema Nacional de Salud. Iturralde pide incluirle a esto un sexto punto que abarque la agenda social y un séptimo que priorice lo que será "el país del futuro", en cuanto a nuevas tecnologías.

Los candidatos.

Todo indica que esta tercera vía del Partido Nacional estará liderada por Alonso o el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana —Iturralde dice que en realidad no habrá una tercera vía, y que "confía" en que el ala wilsonista llegará a un acuerdo para una candidatura única; su idea, sin embargo, choca con la determinación de Larrañaga. Alonso acompaña todos los planteos de Iturralde, menos lo que tiene que ver con generar un partido más grande que el Partido Nacional.

"Estoy de acuerdo en que hay que generar un directorio para la victoria, que tenga la fortaleza que hoy no tiene, con los líderes adentro. Me gusta esto. Pero lo que más me gusta es lo del acuerdo programático. En la medida que esto se transforme en algo que supere a los blancos, que podamos abrir las puertas a que vengan otros, creo que vamos a ir por un buen camino", señala Alonso.

Sin embargo, en lo que respecta a la creación de un nuevo partido, que se pueda presentar con otro nombre, Alonso aclara que "el gran paraguas siempre tiene que ser el Partido Nacional, de eso no tengo dudas".

Iturralde, cuando habla del nuevo partido, recuerda que en 1872 el Partido Blanco pasó a ser Partido Nacional, al finalizar la Revolución de las Lanzas. Habla también de que el nuevo partido podría llamarse Partido Republicano, o Unidad Republicana. Botana está de acuerdo con fortalecer el directorio "con la presencia de sus líderes en él, porque el partido blanco es un partido de jefes", y con el acuerdo programático en base a las ideas de Mujica. Pero lo que más lo seduce es la creación de un partido más grande, y piensa en la creación del Partido de la Libertad.

"Julio María Sanguinetti ganó cuando logró incorporar a Hugo Batalla en su fórmula. El Frente Amplio ganó cuando se transformó en Encuentro Progresista, y le dio espacio a gente que no era de su partido, y a los movimientos sociales de la crisis en 2002. Los blancos tenemos una experiencia similar en el 58, cuando incorporamos a (Benito) Nardone (de la Liga Federal de Acción Ruralista), que posibilitó que viniera gente que había pertenecido al Partido Colorado. Éramos originalmente el Partido Blanco, y nos transformamos en el Nacional. A veces hay que cambiar", concluye Botana.

Una agenda común.

VERÓNICA ALONSO- Senadora Nacionalista "Me parece que lo más sano es llegar a un acuerdo programático, que no se base en cuestiones electorales y de cargos. Que lo que nos una sean los temas, las propuestas".

SERGIO BOTANA Intendente de Cerro Largo "Hay que generar un espacio que pueda permitir la militancia de los que no son blancos. Un espacio común de trabajo. Hay que crear algo más grande, el Partido de la Libertad".