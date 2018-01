Blancos presentan diez ideas para reducir las tarifas

El Partido Nacional planteará hoy de mañana en el Parlamento un conjunto de diez medidas para contribuir al abatimiento de las tarifas en particular del gasoil y de la electricidad, adelantó a El País el senador nacionalista (del sector Todos), Álvaro Delgado.

Hoy irán a la comisión el ministro de Economía, Danilo Astori y la de Industria, Carolina Cosse, convocados por Delgado y el senador colorado, José Amorín a analizar el incremento de las tarifas que tiene vigencia a partir del pasado 1 de enero. "Fue un aumento excesivo con el que existía la intención de incrementar los aportes a Rentas Generales y tener un mayor nivel de recaudación, en contra de la expectativa generada por los anuncios de jerarcas de gobierno de que podía haber una rebaja: no solo no bajaron sino que aumentaron", dijo Delgado.

"Las tarifas aumentaron por encima de los costos de producción de las empresas públicas. Ya que no hay más chances de recaudar por vía impositiva, se usan las tarifas con las que muy fácil recaudar y muy difícil evadir. Si uno no tiene plata, no puede poner combustible y si no paga la luz, se la cortan", dijo el senador. "Se les fue la mano", dijo.

También se analizará, a iniciativa del diputado del Partido Independiente, Iván Posada, el tema de la competitividad.

Delgado hará una decena de propuestas, algunas con contenidos tributarios vinculados al Impuesto Específico Interno (IMESI) y otras relacionadas con el nivel de utilidades de los entes autónomos que apuntan a que se pueda implementar una reducción en el precio del gasoil y la electricidad y, en menor medida, de la nafta.

El gobierno definió en diciembre una suba en las tarifas públicas a partir del 1 de enero de 2018. OSE y Antel aumentaron 6,5%, UTE 3,2%, la nafta 9,8% y el gasoil 4,8%. Los incrementos de OSE y Antel estuvieron alineados básicamente a la inflación anual aunque el aumento de las naftas fue claramente superior. En el caso de UTE, las autoridades de la empresa eléctrica entendían que podía haber una baja pero el Ministerio de Economía quiso que hubiese un aumento (aunque menor a la inflación de 2017) dado que los aportes de ese ente son fundamentales para Rentas Generales en este momento de elevado déficit fiscal. En los primeros nueve meses del año pasado UTE había volcado US$ 400 millones a Rentas Generales, aproximadamente un 80% del total que habían vertido los entes autónomos. Se calcula que el aumento de las tarifas le puso un "piso" a la inflación de enero de un 0,7%.