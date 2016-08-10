Blancos irán a reunión por seguridad, pero advierten que es "la última"

El senadorLuis Alberto Heber dijo que esta tarde irán a la reunión con el gobierno para tratar los proyectos presentador por el Partido Colorado, pero indicó que ya no quedan temas para discutir.

El senador del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, indicó que por respeto al Partido Colorado, esta tarde concurrirán una vez más a la reunión por seguridad en la Torre Ejecutiva, pero anunció que su partido considera que esta es la última que se debe realizar ya que "la agenda de temas se agotó".

"El Partido Colorado entregó hace tres semanas tres proyectos de ley y nosotros ya tenemos nuestra opinión, así que consideramos que hoy tenemos que presentarnos para dar nuestra consideración, como ellos hicieron con nuestras propuestas", expresó Heber.

En total son cinco los temas que se tratarán esta tarde, según explicó el senador, tres de ellos los proyectos de los colorados, el sistema carcelario y el código procesal de menores infractores. "Una vez que se analicen, liquidamos la agenda, ya no tenemos nada para tratar", opinó.

Por otra parte, Heber dijo que el Partido Nacional había propuesto votar los proyectos que están pendientes en este mes y por lo tanto suspender las reuniones que tienen lugar en la Torre Ejecutiva, "pero no se aprobó esta sugerencia".

Tras los casos de corrupción de Brasil y Argentina, debate se instaló en el país. Foto: N. Pereyra

TORRE EJECUTIVA