Bebé de 3 meses fue olvidado en un taxi

TRES CRUCES

Una pareja que tomó un taxi ayer de mañana en 18 de Julio y Vázquez, rumbo a Tres Cruces, dejó olvidado en el interior del vehículo a un bebé de tres meses, que viajaba en una sillita en el asiento trasero.

Una vez que descendieron del vehículo, el taxista siguió su camino y luego de un instante advirtió que el pequeño aún estaba dentro, informó Radio Monte Carlo.

No está claro si la pareja se olvidó del pequeño o uno pensó que el otro ya lo había sacado.

Lo cierto es que una vez en la terminal, los padres pidieron que se enviara comunicación a todos los móviles y a los pocos minutos el conductor —que ya había reparado en la presencia del bebé en la sillita— volvió con él a la terminal, donde encontró a los padres y les entregó la criatura.