Basura se acumuló tras ataque a camión de limpieza

Los contenedores de basura aparecieron desbordados ayer de mañana, tras un fin de semana durante el cual no se realizó la recolección. ¿El motivo? La agresión a pedradas que sufrió un funcionario de la División Limpieza de la IMM el pasado viernes. El ataque se registró sobre las 3 de la mañana en la intersección de Conciliación y la Vía.

El trabajador se encontraba dentro del camión de limpieza cuando el vehículo fue alcanzado por un cascote. El proyectil rompió el vidrio e impactó en la cara del trabajador.

Debido a ese ataque, el sindicato Adeom resolvió detener las tareas de limpieza en aquellos barrios cuya tarea es responsabilidad de la Intendencia.

En varias de esas zonas se podía apreciar ayer los recipientes de basura desbordados y residuos acumulados en bolsas de nylon fuera de ellos.

MIÉRCOLES LIMPIO.

El dirigente de Adeom Aníbal Varela indicó que normalmente se recogen contenedores de basura por la mitad, y en la jornada de ayer "los trabajadores se encontraron con todos llenos", lo que derivó en una menor cobertura de limpieza en los barrios.

"No estamos dando abasto, a más tardar el miércoles suponemos que quedará solucionado", añadió.

Adeom se reunirá para evaluar la realización de un protocolo para mejorar la seguridad en distintas áreas de la Intendencia.

Yo vengo de una reunión adonde le robaron la maquinaria a los compañeros. También tenemos problemas de una índole que no escapa a la realidad de los montevideanos en general", indicó Varela.

El sindicalista manifestó que "parecería estar de moda" agredir con piedras u otros proyectiles a los trabajadores en algunos barrios, como también ha ocurrido con los ómnibus y taximetros.

El viernes a última hora, después de registrarse la agresión reseñada, Adeom solicitó una reunión con el ministro del Interior Eduardo Bonomi. Aún no saben en qué fecha se hará.

Un camión fue baleado una semana antes

El pasado 4 de diciembre, otro camión de la División Limpieza de la IMM también había sido víctima de un ataque en la zona oeste de Montevideo. En esa oportunidad, los trabajadores denunciaron que el vehículo había sido alcanzado por un disparo. La Intendencia de Montevideo colgó en su página web un comunicado en el que repudió el hecho. "La Intendencia reitera su repudio a cualquier acto que ponga en riesgo a sus trabajadores, que dañe el equipamiento o las herramientas de trabajo y que afecte los servicios que se brindan a la población", dice el comunicado.

Bolsas desparramadas fuera de los contenedores de la ciudad.

Paro del viernes por agresión a funcionario dejó la ciudad sucia