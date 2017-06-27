Basura se acumula en los contenedores

Los municipales vuelven a parar hoy por asamblea.

Hoy a partir de las 9:00 pararán los trabajadores de Limpieza de la Intendencia de Montevideo para reunirse en asamblea y analizar los pasos a seguir en el conflicto que mantienen con la administración.

La comuna emitió el domingo un comunicado en el que sostiene que viene tomando medidas para mitigar los efectos que están teniendo los paros por turnos que vienen siendo llevados adelante por los funcionarios desde la semana pasada. Y advirtió que en las próximas horas podría haber problemas en la recolección de basura, que ya se podían percibir ayer en varios barrios de Montevideo.

Según explicaron a El País fuentes de Adeom, los paros vienen realizándose de a dos horas por turno. En un turno de ocho horas, los trabajadores de los camiones acostumbran a hacer dos viajes al vertedero de Felipe Cardoso, por lo que la medida tienen un fuerte efecto distorsivo.

Los paros que vienen realizando desde el jueves son en rechazo a la suspensión de dos trabajadores, el cese de un funcionario y la insalubridad del trabajo en la usina.

La Intendencia de Montevideo ha preferido no hacer declaraciones sobre el conflicto (ver nota parte) y se remitió a señalar, en su comunicado, que "el vaciamiento de los contenedores se está viendo afectado" y que "es posible que vecinas y vecinos adviertan problemas en las próximas jornadas y particularmente el martes (hoy), ya que el trabajo se paralizará totalmente por una asamblea del gremio y posiblemente tenga consecuencias en los días subsiguientes".

La IMM explicó que se aplicó días atrás una sanción de nueve días a los dos funcionarios por el daño a ocasionado a una maquinaria. "La sanción fue analizada cautelosamente otorgando todas las garantías correspondientes, en cuyo proceso de revisión fue reducida de 14 a 9 días". Adeom, en tanto, manifestó mediante una nota su desacuerdo con la medida.

Según las fuentes de Adeom, los funcionarios rompieron una "pluma" de una grúa que se utiliza para levantar los contenedores que están sobrecargados, "un accidente laboral que le podría haber ocurrido a cualquier trabajador". La sanción les genera, además de que no se les paguen los jornales, "la pérdida del 30% que perciben por asiduidad".

Reclamos.

Además del reclamo por los trabajadores sancionados, la asamblea de Adeom de esta jornada abordará otros puntos que fueron acordados por la Mesa de Limpieza

Uno de ellos es "la inmediata instalación de la Comisión establecida en el marco del acuerdo del 5 de enero que analizara la insalubridad de limpieza", comenzando por el vertedero. Otro es "exigir la inmediata instalación de la Comisión Integral de limpieza para analizar la perspectiva de la división".

A su vez, los funcionarios denuncian que deben manejar vehículos en el vertedero que no sido aprobados por la Sociedad Uruguaya de Control Técnico de Automotores (Sucta).

La intendencia guarda silencio.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Fernando Puntigliano, dijo ayer que por el momento no se pronunciará sobre el conflicto que viene afectando la recolección de residuos. Desde ese departamento municipal se indicó que se aguarda el resultado de la asamblea de Adeom de hoy para ver qué medidas de contingencia tomar para abordar el problema.

Todavía quedan 3.000 contenedores sin recoger. Foto: F. Ponzetto

PAROS DE ADEOM