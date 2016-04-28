Basura: Intendencia admite que "va a ser un año difícil"

Hasta ayer quedaban 3.200 contenedores sin ser levantados

"Es un momento difícil. Va a ser todo el año complicado hasta tener los camiones y la infraestructura adecuada", señaló ayer a El País el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Óscar Curutchet, al analizar la situación de la basura que se sigue acumulando en Montevideo. Si bien esta semana llegó a haber un retraso de 5.000 contenedores sin levantar (de un total de 11.000 que hay en la zona de recolección automatizada), ayer la cifra había bajado a 3.200.

Cuatro firmas se presentaron para la compra de 5 camiones que llegarían a Montevideo en junio, siendo seleccionada la propuesta de Farid S.A. "Habíamos dicho que llegarían en mayo, nunca dijimos que fuera en marzo", aclaró Curutchet, en respuesta a las denuncias de Adeom sobre el retraso en la recepción de los vehículos.

En tanto, la única empresa que se presentó para una segunda compra de hasta 20 camiones es Alfanor S.A., cuya propuesta viene siendo analizada por la Intendencia. Estos camiones llegarían en enero o febrero del año próximo, informó Curutchet.

"El desgaste de los camiones es permanente, porque se utilizan en hasta tres turnos. Tenemos algunos que llegaron hace tiempo al final de su etapa útil y siguen recorriendo la ciudad. Mañana (por hoy) van a haber 5 camiones más que los que había ayer (cuando funcionaron 15). Capaz que dentro de un tiempo va a cambiar, pero esa es la realidad que tenemos. Pero no estamos trabajando solamente en la compra de camiones", agregó el jerarca.

Mantenimiento.

Curutchet dijo que heredó de la pasada administración de Ana Olivera un área de mantenimiento que "no puede cumplir con los servicios de forma adecuada". "Eso viene cambiando desde hace tiempo. Todo esto requiere una reestructura, una reorganización del trabajo que lleva tiempo", indicó.

"La reestructura en los servicios de mantenimiento requiere electricistas, mecánicos, una nueva área administrativa. En el sistema de compras se establecieron dos áreas: una especializada para los elementos de seguridad laboral, equipos y herramientas, y otra para los repuestos. Todo esto requiere de una mecánica y de una reestructura de la organización del trabajo que va acompasándose con tiempo y decisiones", agregó.

Curutchet dijo que ya hubo dos cambios en la gerencia de mantenimiento: el primero por una decisión política y el segundo por un tema de enfermedad. Eso ha generado una redefinición de los pasos a seguir. "Lo cierto es que era un área totalmente deprimida en el gobierno departamental, incluso en cuanto a cómo se venía trabajando, con talleres que no están aptos para cumplir las tareas en forma aceptable y con la carencia de elementos básicos. Se viene reestructurando todo el servicio", insistió el director.

