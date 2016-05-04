Temas del día:
Basura en Montevideo: ¿puede la Intendencia solucionar el problema?

04/05/2016, 11:36
Los contenedores en la ciudad están desbordados. Los montevideanos suben a las redes sociales y se quejan de la limpieza. La comuna asegura que está trabajando y llegarán nuevos camiones. ¿Hay solución? Vote aquí.

Al igual que la semana pasada, en varios puntos de Montevideo hay contenedores desbordados de basura.

La IMM contará a fin de mes con cinco camiones nuevos y para fin de año en total habrá 20 vehículos nuevos que según la comuna solucionarán definitivamente el problema.

¿Puede la IMM solucionar el problema de la basura en Montevideo?

encuesta

