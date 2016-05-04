Basura en Montevideo: ¿puede la Intendencia solucionar el problema?

Los contenedores en la ciudad están desbordados. Los montevideanos suben a las redes sociales y se quejan de la limpieza. La comuna asegura que está trabajando y llegarán nuevos camiones. ¿Hay solución? Vote aquí.

Si no puede ver el interactivo haga click aquí

Al igual que la semana pasada, en varios puntos de Montevideo hay contenedores desbordados de basura.

La IMM contará a fin de mes con cinco camiones nuevos y para fin de año en total habrá 20 vehículos nuevos que según la comuna solucionarán definitivamente el problema.



¿Puede la IMM solucionar el problema de la basura en Montevideo?

encuesta