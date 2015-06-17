Basura acumulada en Salto por paro no muestra indicadores "alarmistas"

Así lo afirmó la directora departamental de salud. Hace ocho días que los municipales no recolectan los residuos. Vázquez pidió que se analice si hay afectación para la salud de la población.

La directora departamental de salud de Salto Cristina González dijo que la situación que se origina con los miles de kilos de basura diseminados en las veredas y calles de la ciudad, por el paro de Adeoms, no muestran indicadores “alarmistas”. Hoy el sindicato de los trabajadores municipales inicia el octavo día de una paralización total de actividades en demanda por el pago del sueldo de mayo y es incierto el levantamiento de la medida.

Se estima en la vía pública hay unas 400 toneladas de basura sin levantar y hay perros y roedores que están comiendo esos residuos y con gran parte de ella está siendo arrojada en alcantarillas y cursos de agua. La preocupación por esta situación partió desde el presidente de la República Tabaré Vázquez quien encomendó un análisis de las consecuencias que pueda ocasionar para la salud de la población.

González en nota concedida a Radio Tabaré indicó que ha mantenido reuniones a distinto nivel y solicitado a las autoridades municipales que brinden una respuesta a la situación que se vive con la basura; agregó que hasta ayer no la había tenido. “Estamos a la espera de ello, nosotros no tenemos indicadores alarmistas sobre el particular, desde el momento que las recibimos por parte de la salud pública o privada se accionará en consecuencia por lo pronto debemos esperar que todo se solucione”, dijo la autoridad máxima de la salud departamental.

Es incierto el día que los funcionarios municipales retomarán sus tareas porque si bien se anunció por parte de Adeoms que la posibilidad del cobro de sueldos puede ser mañana, de no ser así podría postergarse para la semana próxima en virtud de los trámites administrativos entre el Banco de la República y la Intendencia de Salto que habrían quedado pendientes cuando se firmó el fideicomiso ayer en Montevideo entre el actual intendente Manuel Barreiro y el electo Andrés Lima. A esto se suma el feriado de por medio del próximo viernes.



Basura acumulada en Salto por paro de Adeoms, junio de 2015. Foto: Luis Pérez

