Bascou no será candidato a la reelección: "Estoy cansado de la politiquería"

El intendente de Soriano, Agustín Bascou (Partido Nacional), anunció que no buscará la reelección en 2020 ni ser electo legislador, informó el programa Informe nacional de Radio Uruguay.



Bascou dijo sentirse "cansado de la politiquería" y se quejó de que "hace siete u ocho meses que estamos en campaña política, es una vergüenza".



"Cuando hablamos de gestión, tenemos que sacarnos la politiquería, mientras los que estamos en la política no comprendamos que tenemos que sacar la politiquería de la gestión, Uruguay no va a poder salir", cuestionó el intendente y añadió que "vivimos haciendo política y no hacemos las cosas".



"Yo voy a ser intendente (hasta el final del período) y tengo la firme intención de que me voy, no me interesa la política, ni (ser) diputado ni intendente. Hoy quiero hacer las cosas bien, punto", sentenció.



Bascou quedó fuera del sector que lo impulsó en su candidatura, Alianza Nacional, luego de ser apercibido por la Comisión de Ética del Partido Nacional, a raíz de las compras de combustible a estaciones de servicio de su propiedad realizadas por la Intendencia de Soriano.



La Junta de Transparencia y Étíca Pública (Jutep) consideró que Bascou actuó por fuera de la ley al dejar que vehículos municipales cargasen combustible en estaciones de servicio del sello Ancap que eran de su propiedad.