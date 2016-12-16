Bandera libre a las app sobrecalentó la Junta

Taxistas insultaron y tiraron monedas a ediles del Frente.

El plenario de la Junta Departamental de Montevideo fue ganado por un fuerte estado de tensión en la tarde de ayer, cuando se votó un decreto que habilita las aplicaciones de transporte como Uber, EasyGo y Cabify.

La bancada de ediles frenteamplistas fue blanco de una variada gama de insultos y monedas arrojadas desde las barras ocupadas por trabajadores del Sindicato Único del Taxi, que habían parado el servicio a las 13:00 horas.

"¡Tan currando a la gente, manga de atorrantes, sinvergüenzas!", fue una de las tantas respuestas de los irritados concurrentes, contrarios a cualquier forma de regulación de las app.

A pesar del tole-tole, en ningún momento la presidenta de la Junta, Delia Rodríguez, ordenó el desalojo de la sala.

Si no puede ver el video haga click aquí

El Suatt se manifestó en contra de la resolución por considerar que afectará aún más el salario y los puestos de trabajo en el sector del taxi.

Iván French, gerente general de Uber Uruguay afirmó el "compromiso de trabajar con la Intendencia para garantizar que la reglamentación del decreto ofrezca a los montevideanos viajes seguros y confiables, a los socios-conductores la oportunidad de desarrollar un emprendimiento que les permita mejorar su calidad de vida, y a la ciudad la posibilidad de reducir el número de autos particulares circulando en las calles".

En su cuenta de twitter, la empresa Cabify manifestó la satisfacción por la nueva norma y resaltó que la regulación "es la oportuna respuesta de los representantes políticos a una demanda de la ciudadanía".

Si no puede ver el video haga click aquí

Votos y permisarios.

Cerca de la mitad de los artículos fue objetada por el Partido Nacional y la mayoría de la bancada de Novick. La votación general fue aprobada por 29 en 31 a favor. No levantaron la mano los edilesWalter De los Santos (FA) y Fátima Barruta (Concertación, sector Novick).

En un comunicado de los demás ediles de este partido se dice que la resolución que regulará el transporte oneroso de pasajeros brindado por vehículos particulares y mediados por plataformas electrónicas, busca evitar que se siga "violentando seguridades jurídicas, leyes laborales y condiciones de seguridad".

La IMM tendrá un registro con todos los prestadores del servicio y las plataformas electrónicas. Los permisarios deberán pagar a la comuna un canon por km recorrido.

Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores Caos: trabajadores del taxi ingresaron a la Junta Departamental y se opusieron ayer a la habilitación de servicios como el de Uber. Foto: F. Flores

FOTOGALERÍA Y VIDEOS