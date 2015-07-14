Banda de cinco delincuentes asaltó supermercado en Aires Puros

Los hombres armados llegaron anoche a un supermercado, redujeron al guardia de seguridad y fueron directo a las cajas.

Un grupo de cinco delincuentes armados llegó anoche sobre las 20:30 horas al supermercado ubicado en avenida Felipe Carapé y Bayona, en la zona de Aires Puros.

Redujeron al guardia de seguridad y fueron directo a las cajas, exigiendo el dinero de la recaudación.

Según informó Jefatura de Policía de Montevideo no hubo personas lesionadas y los delincuentes quedaron filmados por las cámaras de seguridad del comercio.



Policía logró detener al delincuente que hoy irá a la Justicia. Foto: Archivo de El País.

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