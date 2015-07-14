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El País Información

Banda de cinco delincuentes asaltó supermercado en Aires Puros

14/07/2015, 13:56
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Policía logró detener al delincuente que hoy irá a la Justicia. Foto: Archivo de El País.
Operativo Polcial en Av. 18 de julio, partullaje por la zona del Centro , patrullero, auto de policia , Montevideo, ND 20130603, foto Ines Guimaraens - Archivo El Pais
Archivo El Pais

Los hombres armados llegaron anoche a un supermercado, redujeron al guardia de seguridad y fueron directo a las cajas.

Un grupo de cinco delincuentes armados llegó anoche sobre las 20:30 horas al supermercado ubicado en avenida Felipe Carapé y Bayona, en la zona de Aires Puros.

Redujeron al guardia de seguridad y fueron directo a las cajas, exigiendo el dinero de la recaudación.

Según informó Jefatura de Policía de Montevideo no hubo personas lesionadas y los delincuentes quedaron filmados por las cámaras de seguridad del comercio.

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Policía logró detener al delincuente que hoy irá a la Justicia. Foto: Archivo de El País.

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