Balearon a un taxista en Malvín Norte y el gremio analiza tomar medidas

Esta mañana un taximetista fue herido de bala en Malvín Norte. El trabajador está internado y según sus compañeros su salud está "bastante comprometida". Esta noche los taxistas agremiados se reúnen y decidirán qué medidas toman.

En la mañana de hoy martes un taximetrista de 50 años fue baleado en la zona de Malvín Norte.

El hombre recibió un balazo en el abdomen y se encuentra internado en el Hospital Evangélico.

Según informaron fuentes del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) a El País, la salud del trabajador está "bastante comprometida" y fue sometido a una intervención quirúrgica para extraerle el proyectil.

Jefatura de Policía de Montevideo informó que se está investigando el móvil de la agresión, ya que cuando el trabajador fue encontrado dentro del taxi estaba inconsciente.

El sindicato está a la espera de alguna novedad sobre la salud de su compañero y también aguardan información por parte de los investigadores. En caso de que se confirme que se trató de un robo tomarán medidas.

Mientras, emitió pasado el mediodía el Suatt un comunicado en el que expresan su preocupación por este nuevo "hecho de sangre".

En el comunicado sostienen que "es claro que la descomposición social que genera la brutal desigualdad no se soluciona con paliativos, y es deshonesto y profundamente irresponsable decir que el problema es que todavía haya plata arriba del taxi, o que faltan milicos. Lamentablemente en estos momentos siempre tenemos que soportar que aparezcan irresponsables, oportunistas, a querer vender cámaras de seguridad para filmar los hechos de sangre, o Dourados a ofrecer convenios con tarjetas de crédito para retirar de una vez por todas el dinero de los taxis, mientras lava el auto para que pueda subir otro chofer. Dourado y CPATU (Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay) son responsables por no garantizar, deliberadamente, los mecanismos de seguridad, por oponerse al protocolo de seguridad; por obligar a las radio operadoras a seguir procesando viajes comerciales cuando tienen que atender una emergencia".

E informan que esta noche se reunirán para evaluar posibles medidas a tomar.

El plenario será en el marco de una serie de paros que vienen realizando desde ayer lunes. Desde anoche y hasta el jueves paran entre las 00 y las 6 horas, luego de que decidieran trabajar a reglamento.



Balearon a un taxista en Malvín Norte. Foto: Ariel Colmegna

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