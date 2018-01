Un balance con alfombra roja

Faltando solamente diez días para que finalice enero, el mes "fuerte" de la temporada en Punta del Este, una constelación de estrellas y estrellados mediáticos pasó por nuestro principal balneario, haciéndose ver en algunos casos en magnánimos eventos públicos y en otros mostrando un perfil más bajo. Aunque para los paparazis, prácticamente todos son detectables, fotografiables o entrevistables en algún momento.

"Hoy debe venir Susana. Hay vallas del otro lado y guardias de segu-ridad cuidando puertas y accesos. Están más nerviosos que lo habitual", comentó un veterano periodista de Punta del Este el día de la gala especial organizada por el Enjoy Conrad para promocionar el espectáculo Stravaganza. Quien sí estaba "cantado" que iba a ir ese día era el coreógrafo argentino Flavio Mendoza, el padre de la criatura, que no actúa en la versión local por tener otros compromisos en Argentina. Y nadie se equivocó. Ambas figuras, junto a muchas otras, estuvieron en la "alfombra roja" del Conrad, el evento que reunió a más mediáticos en lo que va de la temporada.

Los más requeridos en estos días han sido Susana Giménez, el "Cuervo" Marcelo Tinelli (apenas un par de veces fotografiado) y Carolina "Pampita" Ardohain, esta última en general por sus encuentros y desencuentros amorosos, aunque ha estado en boca de todos tras presentar en los cines "Desearás al hombre de tu hermana", una película clase B, con una actuación clase C de su parte. Este currículum le permite a la modelo devenida en jurado del "Bailando" cobrar entre 5.000 y 7.000 dólares por hacer una "presencia" de solo unos pocos minutos en un evento.

Las "presencias" pueden ser difíciles de explicar, pero un ejemplo de la semana pasada lo resume todo. Una conocida firma promocionó un evento en un parador de la Brava con la participación del empresario televisivo Adrián Suar. Así logró que varios periodistas concurrieran, aunque al final el "Chueco" nunca apareció.

La primera aparición pública que hizo Carolina Ardohain en Punta del Este fue en una presentación que se dio en el obrador de las cuatro torres Fendi Chateau. Allí estuvo también la "poetisa" Karina Jelinek (perdón Gabriela Mistral, perdón Alfonsina Storni, pero si vivieran ahora comprenderían que la TV no solo alcanzó el color, sino también un nivel de chatarra alarmante).

Luego Pampita y su "archi-enemiga" Nicole Neumann coincidieron el 5 de enero en el show de Cristian Castro en el Enjoy Punta del Este. Y si bien estaban ubicadas a razonable distancia, una broma del cantante las hizo sonrojar.

Nicole asistió en compañía de sus dos hijas mayores y de tres amigos. Pampita también estaba con amigas.

En cierto momento del show, el mexicano no tuvo mejor idea que bromear sobre la consabida rivalidad que existe entre las modelos El cantante anunció la presencia entre el público de Neumann y pidió un aplauso. Acto seguido le dijo: "Quiero que sepa Nicole que le negué los boletos a Pampita para que no viniera". Luego agregó entre risas: "¡Ay, no es cierto! Absolutamente negativo. Claro que no". Y pidió "un aplauso para la morocha más hermosa".

A ninguna de las dos le cayó en gracia la chanza (dos periodistas de El País estaban exactamente detrás de Nicole), aunque mostraron una leve sonrisa.

De todos modos, el más aplaudido del auditorio —también presentado por Castro— fue "Guillote" Coppola, quien tras el espectáculo dio una entrevista a El País en la que se lamentó por el estado en el que su exrepresentado y amigo, Diego Maradona, se exhibe por televisión.

Pampita deseada.

El mismo día del recital, una empresa inmobiliaria había comunicado que Pampita estaría presente en la quinta edición del Uruguay Real Estate. Por eso una cantidad de medios uruguayos y argentinos concurrieron al Salón Río de Janeiro del Conrad para esperar a la figura.

Estaba previsto que llegara "entre las 20:00 y las 22:00", y ya había manifestado que no estaba muy afín a dar notas, prefería hacer acto de presencia y que le tomaran fotografías. También había dejado en claro que no iba a hablar de su crisis con "Pico" Mónaco.

Los minutos pasaban, el reloj se movía y la prensa empezaba a impacientarse. Fotógrafos y noteros iban y venían con sus cámaras y grabadores, poco interesados en los real estates. El reloj seguía avanzando y a las 21:15 el comentario era que los había dejado plantados.

Los organizadores de Uruguay Real Estate ya habían hecho el discurso pertinente y ni siquiera habían mencionado el retraso de la mediática. Quince minutos después informaron que "estaba en camino" pero "se había trancado en La Barra".

Costaba creer, pero la modelo envío un video como prueba a la organización del evento. Finalmente llegó y estuvo unos pocos minutos, porque estaba por comenzar el show de Cristian Castro.

Susana.

Lo de Susana Giménez es un fenómeno sociológico con el que ella probablemente no se sienta muy a gusto. Estrella indiscutida en el firmamento del espectáculo, su presencia en cualquier lugar dispara todo tipo de pasiones. Personas que claman por una foto con ella, que se abalanzan sobre su humanidad, y periodistas ávidos de declaraciones e imágenes que se mueven en masa buscando el hueco o el ángulo para hacer su trabajo. Todo esto mientras guardaespaldas y personal de producción hacen lo posible por llevarla lo más rápidamente de un punto a otro, y mientras ella intenta satisfacer las demandas con su mejor sonrisa.

Así ocurrió la primera vez que se la vio en la presentación del emprendimiento inmobiliario Venetian. Y luego en la "alfombra roja" del Conrad. En uno de estos traslados, la diva de los teléfonos tropezó y casi se dio de bruces.

Red Carpet.

En la gala de Stravaganza estuvo el abogado y mediático Fernando Burlando (52), junto a su novia Barby Franco (26), que ganaron la estatuilla a la pareja más hot de Punta del Este. Un paparazzi retrató en la playa a la bailarina en topless y al abogado desnudo, mientras intentaba ponerse su traje de baño. ¿Otras presencias? Teté Coustarot, Coco Sily, Nancy Pazos, Floppy Tesouro, Sofía Zámolo, Florencia Raggi...

Vacaciones que siguen batiendo récords.

Este verano 2018 se mantiene en todo el este del país con una imponente cantidad de turistas, y en la semana que comienza habrá un nuevo recambio, en la medida que las personas que salen de vacaciones ahora lo hacen en general por menos días. Pero en medio de récords que se baten por aquí y por allá, el cierre de esta sección Verano merecía un repaso de las actividades de la primera quincena de enero, en donde todas las arenas de Maldonado y en especial Punta del Este, convocaron a figuras reconocidas del espectáculo y la farándula rioplatense.