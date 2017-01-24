Bala perdida mata a joven madre de 17 años cuando estaba en su casa

La joven estaba en el fondo de su casa junto con su pareja, su suegro y sus dos hijas, cuando varias balas comenzaron a impactar en los techos y las ventanas.

Una joven de 17 años, madre de dos hijas, estaba en el patio de su casa tomando mate junto a su pareja y su suegro en el momento en que una bala perdida golpeó contra ella y la mató, informó Subrayado.

Según las primeras versiones otorgadas por la Policía, la bala provino de una pelea de bandas de delincuentes rivales a aproximadamente 600 metros del lugar, donde hoy la Policía Técnica encontró casquillos en el piso.

La familia, compuesta por una bebe de cinco meses y una niña de dos años, estaba merendando en el fondo de la casa, ubicada en el barrio Conciliación, cuando empezaron a escuchar los disparos.

Las balas impactaron en la antena de la casa y en los techos de varias viviendas, lo que alertó a la familia que rápidamente ingresó con las niñas al hogar.

Fue en ese momento en que notaron que la joven tenía una herida de bala, que le ingresó por la espalda del lado derecho y tenía un orificio de salida.

En el hospital Sant Bois, al que la madre fue derivada, constataron su fallecimientopor herida de arma de fuego en el tórax derecho.

El viernes ocurrió un hecho similar en la misma zona, cuando una joven salía de una policlínica con su hijo en los brazos en el momento en que dos hombres que pasaban en una moto le dispararon tres veces y una de las balas le impactó en la pierna.

Por este caso se encuentra trabajando personal de la Policía de la Zona IV.

Policía investiga caso de "lesiones personales". Foto: R. Figueredo

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