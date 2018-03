Autoconvocados se movilizarán en puertos, zonas francas, aduanas y pasos de frontera

El movimiento "Un Solo Uruguay", de los productores autoconvocados, prepara para el próximo 14 de marzo nuevas medidas en el marco del conflicto que mantiene con el Poder Ejecutivo por la crisis en el campo.



Para esa fecha se prevén concentraciones en diferentes puntos del país “por donde salgan productos de exportación hacia el exterior”, expresa un comunicado difundido este martes.



Los lugares afectados por las medidas serán puertos comerciales, zonas francas donde se encuentran instaladas las fábricas pasteras y diferentes puntos de aduana o pasos de frontera.



La actividad se desarrollará a partir de las 8 de la mañana y durará al menos hasta las 18:00 del mismo día. No se descarta que en algunos puntos las concentraciones puedan permanecer más tiempo.



El movimiento también anunció que “en las ciudades o centros poblados que estén distantes de estos puntos y para todos aquellos que no se puedan trasladar hacia los mismos, se desarrollarán marchas y concentraciones en las rutas nacionales cercanas”.



“Un Solo Uruguay” aclaró en el comunicado que “bajo ningún concepto estas concentraciones deberán cortar ni entorpecer la libre circulación de rutas o ingresos a los puntos antes mencionados. No queremos afectar la actividad de ningún uruguayo”.



El texto finaliza con un llamado a continuar por la senda del diálogo, “buscando generar conciencia de que la problemática actual afecta al Uruguay entero y a toda su gente, tanto si viven en la ciudad como en el campo”.