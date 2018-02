Autoconvocados: "La cadena molestó a mucha gente porque no se reconoció el problema"

El productor rural Marcelo Nougué, uno de los voceros del movimiento de productores autoconvocados, dijo que la cadena nacional del gobierno emitida ayer "generó preocupación" en el sector.



En declaraciones al programa Desayunos informales de Teledoce, Nougué sostuvo que "fue una cadena que no fue a contestar a la proclama ni a la problemática planteada", sino que "habló de datos del sector agropecuario, en algunos casos con imprecisiones, pero no del problema, no habló de la pérdida de fuentes de trabajo".



"Mostró un conjunto de datos casi que autocomplacientes donde pareciera que está todo bien", se quejó el productor rural.



Minutos antes, Nougué sostuvo al programa La Mañana de El Espectador que "la cadena molestó a mucha gente porque no se reconoció el problema" en el agro.

Consultado sobre qué le parecía que la cadena nacional fuese conducida por el comunicador Fernando Vilar y no por el presidente Tabaré Vázquez, el productor autoconvocado dijo que "estábamos esperando al presidente, pero cada organismo comunica de la forma que mejor entienda. Así como habló (Jorge) Landi en nuestra proclama y nos pareció mal hablar del mensajero y no del mensaje, en este caso pienso igual."



Al ser preguntado por las "imprecisiones" que se dijeron en la transmisión, Nougué se refirió a dos puntos en particular. Uno de ellos es el de la gratuidad de la vacuna contra la aftosa. "El gobierno compra la vacuna, pero la paga el productor cuando manda ganado al frigorífico, ahí se le retienen 4,80 dólares por la aftosa, no es verdad que el gobierno pague por la vacuna", afirmó.



También se refirió a la explicación sobre la trazabilidad del ganado, uno de los planes que, según señalaba Vilar ayer, provocaron que se duplicara la cantidad de mercados que consumen carne local. "Nosotros planteamos que en cuanto a la trazabilidad no se avanzó. Aquello de 'del campo al plato' no existe. Lo que hay es un buen sistema de identificación animal, y Uruguay mantiene dos sistemas de identificación animal, eso es un sobrecosto", manifestó a La Mañana.



Nougué recalcó que "faltó autocrítica" por parte del gobierno, y dijo que, respecto a los costos de la energía, "si el año pasado UTE pasó entre 400 y 500 millones de ganancia a Rentas Generales, quiere decir que hay margen para bajar". En este sentido, recordó que "el gobierno explicitó que los aumentos en la energía eléctrica son por una necesidad de tapar un agujero fiscal".

El productor había dicho ayer tras la cadena a El País que “la realidad es que desaparecieron 12.000 productores en los dos censos, de los cuales 11.000 eran menores de 100 hectáreas. Nunca se habló (en la cadena) de la competitividad de la producción y las cadenas agroindustriales y eso es lo preocupante. Sus problemas son reales. Uruguay perdió 40.000 puestos de trabajo en dos años. Eso es porque las empresas no contratan gente o porque están cerrando. No es que haya entrado la robótica, es que no dan los números para contratar gente. Para el gobierno, la cuestión es atender productor por productor y para nosotros hay que atender la cadena agroindustrial”, señaló.



El productor también afirmó que los autoconvocados manejan una batería de medidas ya definidas para implementar, pero no quiso detallar las mismas.