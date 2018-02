Autoconvocados del agro está reunidos en Durazno para evaluar si profundizan protesta

Delegados de los productores autoconvocados de todo el país que conformaron el grupo Un solo Uruguay están reunidos desde las 10 de la mañana en Durazno para definir si profundizan la protesta contra el gobierno tras la respuesta que les dio el presidente Tabaré Vázquez a sus reclamos y que no colmó sus expectativas.

Sobre la mesa de discusión está la decisión de si participarán de las mesas de diálogo que plantea el gobierno.



Las decisiones que se adopten en la asamblea de hoy serán puestas a votación y surgirán por mayoría simple,y se comenzará a trabajar de forma inmediata en cada punto, se informó en la tarde de hoy, en una pausa de la reunión en la que han comparecido un total de 267 delegados, entre titulares y suplentes. Son 147 titulares, habilitados para votar, y 120 suplentes.



Los distintos sectores que están representados se componen de esta forma: Ganadería y agricultura 72, Transporte 13, Arroz 4, Lechería 18, Industria y Comercio 13, Caña 3, Montevideo 4, Colonos 6, Viticultores 2, Hortícolas 4, Emprendedores 3, Jurídicos 2, Forestal 3, Apícolas 2 y Servicios Agrícolas 3.

En caso de recrudecerse el conflicto originalmente se había manejado la posibilidad de cortar las ventas. No obstante, el ingeniero agrónomo Álvaro Rivas, uno de los cinco integrantes de la mesa coordinadora, dijo antes del encuentro a El País que "hay varias alternativas arriba de la mesa que serán evaluadas de forma muy responsable siempre con el criterio que se ha tenido hasta ahora de no afectar derechos de los demás, pero bueno creemos que no ha sido suficiente lo que hemos mostrado hasta ahora y los mensajes que hemos mandado. Los puntos de la proclama no están siendo valorados de la mejor manera".