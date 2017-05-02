Aunque ha disminuido, la pobreza "sigue doliendo", dijo Ernesto Murro

El Pit-Cnt al igual que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, realizó una cadena nacional en la que se trató el trabajo, el salario y la educación como principales factores.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, admitió que la pobreza "sigue doliendo" si bien ha disminuido desde 2005 del 40% al 10% de la población, durante una cadena nacional en el marco del Día del Trabajador.

"Duele que uno de cada cinco niños y niñas siga en esa situación y que, fundamentalmente, tenga cara de mujer y de afrodescendiente”, señaló y agregó que ese problema se concentra en el norte y centro del país.

Para erradicar la pobreza en esos sectores, el ministro indicó que "se buscó asentar proyectos de inversión".

Por otra parte, Murro informó que otros problemas que aún persisten son por ejemplo la brecha de género ya que "si bien disminuyó, aún persiste", expresó.

Al respecto, precisó que se trabaja para minimizarlas a través de lo que es el Sistema de Cuidados, además de multiplicar por cinco las cláusulas referidas al trabajo femenino en la negociación colectiva.

El ministro felicitó además la "mejora del salario de más de 50% y en las pasividades desde 2005" así como "el mayor poder de compra de los uruguayos que se visualiza en que cada ciudadano tiene en su hogar heladera, calefón, televisión y otros artefactos domésticos".

Finalmente, Murro indicó que se seguirá mejorando la situación laboral y social en todo el país, en particular “para superar el drama de Dolores (como consecuencia del tornado del año pasado) y con planes gubernamentales para recuperar a Juan Lacaze” tras el cierre de la Fábrica Nacional de Papel.

Pit-Cnt

El movimiento sindical Pit- Cnt realizó una cadena nacional una hora antes de la emitida por el ministro de Trabajo. "Algunos dicen que vivimos pidiendo, pero se equivocan, vivimos luchando", comenzó diciendo Fernando Pereira, presidente del movimiento.

Por su parte,el secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, expresó que el "ataque de las fuerzas conservadoras que pretenden una restauración neoliberal se refleja en la queja de las patronales en la OIT contra la ley de negociación colectiva".

Abdala añadió además que "sobre la humanidad pende como espada de Damócles el peligro de la guerra", guerra que "pagamos los trabajadores y los pueblos", expresó.

"El imperialismo norteamericano desarrolla su contraofensiva en América Latina, intentando desestabilizar, frenar, neutralizar los procesos de cambio en el continente", opinó.

Los temas tratados principalmente durante la cadena nacional estuvieron vinculados principalmente con el trabajo, los salarios y la educación.

Un aspecto que reúne estos tres tópicos y que fue mencionado en más de una oportunidad se refiere algran nivel de desempleo que se da entre los jóvenes menores de 25 años.

"La tasa de desocupación de los jóvenes en Uruguay triplica la tasa de desempleo en general", indicaron en la cadena.

Ernesto Murro. Foto: Marcelo Bonjour

