"Aumentar las penas es una señal que hay que dar en muchos casos"

El ministro del Interior dijo que está de acuerdo en aumentar las penas a los delincuentes en los casos de femicidios, pero también en otros casos.

El titular del Ministerio del Interior, Eduardo Bonomi, habló esta mañana en Informativo Sarandí, entre otros temas, sobre los femicidios y el aumento de penas para los delincuentes.

Bonomi opinó que está de acuerdo con crear el delito de femicidio y también en el aumento de las penas, pero no solo en el caso de homicidios de mujeres, sino también en otros casos.

El jerarca dijo además que le "llama la atención que quienes no están de acuerdo en otros casos, sí están de acuerdo en este. Y todavía dicen que (aumentar las penas) no sirve para bajar el delito, pero por lo menos sirve para dar una señal. Bueno esa señal hay que darla en muchos casos", agregó Bonomi.

El ministro dijo que es "un debate en la sociedad si el aumento de penas sirve (...) hay situaciones en que sí habría que aumentar las penas".

"Por ejemplo, hay personas que tienen 35 años que tienen 18 entradas a la cárcel. Caen, salen, caen, salen, caen por el mismo delito. En ese caso, propusimos y se aprobó, que bajaran la posibilidad de salir anticipadamente si se reitera reincide", agregó.

En un pasaje de la entrevista el ministro hizo referencia al femicidio de Valeria Sosa, quien murió este mes en manos de su pareja.

Se sabe que hay cuatro policías involucrados en el caso. Aunque Bonomi dijo esta mañana que la investigación demora porque "pueden ser más de cuatro".

“La investigación que se hace se hace para determinar si hay lugar a sumario. Creo que lugar a sumario ya hay. Ha habido cosas después. Hubo ingresos al expediente para ver cómo estaba, añadió.



El FA no tuvo los votos para respaldar al ministro Eduado Bonomi. Foto: Ariel Colmegna

EDUARDO BONOMI