Sendic: se perdió "la caja" con comprobantes de los reintegros de los gastos de tarjetas

El exvicepresidente, Raúl Sendic concurrió al juzgado de Crimen Organizado en donde declaró durante 30 minutos ante la jueza Beatríz Larrieu y el fiscal Luis Pacheco.



Al salir del juzgado Sendic habló sobre el uso que realizó de las tarjetas corporativas y aseguró que “existe una investigación en Ancap porque se perdió una caja con documentos" que comprueban los reintegros de dinero "no solo míos sino de varios directores de Ancap".



"No sé cuándo se perdió esa caja ni sabía, al principio de todo esto, que esa documentación no existía. Ancap no dice que la documentación sobre lo reintegrado no estaba disponible", aseguró y explicó que la investigación por este caso se inició en octubre del año pasado.



Por otra parte Sendic indicó que "independientemente de la conclusión a la que llegue la jueza no voy a renunciar a la política (...) mi vida no va en función de los cargos".



Sendic criticó a la oposición y a la prensa y dijo que está "satisfecho" de haber estado al frente de una empresa que facturó US$ 12 millones por día y que tras la administración "se llegó a la conclusión de que no hubo enriquecimiento, que no tengo patrimonio en el exterior, que no favorecí a nadie así que me siento absolutamente orgulloso de esa conclusión".



Con respecto al fiscal dijo que "hizo todo el trabajo que podía hacer". "No es fácil estar en ese lugar pese a que no coincido con ninguna de las conclusiones a las que llegó", afirmó Sendic.



Por otra parte Sendic dijo que "ni una sola vez" tuvo una observación del uso de la tarjeta" y reiteró que hizo los reintegro de dinero cuando la compra fue personal. Además afirmó que le recordó a la jueza "que existe una investigación en Ancap por la pérdida de la documentación; en octubre del año pasado inició una investigación administrativa porque se perdió una caja" con los documentos.

Desfile

El de hoy es el primero de cuatro días en que 10 exjerarcas de la empresa estatal declaran en la audiencia de ratificación, previo a que Larrieu emita su fallo. La jueza tiene 45 días para pronunciarse.



En la audiencia de hoy también se presentan José Coya, y el exdirector Germán Riet. Allí la jueza presentará a los acusados el dictamen del fiscal, los abogados de los exjerarcas podrán hacer sus descargos.

Beatriz Larrieu arriba al juzgado de Crimen Organizado. Foto: Fernando Ponzetto.

Luis Pacheco llega al juzgado de Crimen Organizado. Foto: Fernando Ponzetto.

Pacheco, que el 19 de marzo pidió los procesamientos sin prisión de los nueve exjerarcas, consideró que existieron irregularidades en el uso de las tarjetas corporativas; la cancelación de deudas entre Ancap y Petróleos de Venezuela; la venta de cal a Brasil y la intermediación del ente en negocios con la empresa Trafigura y Petroecuador, entre otros temas.



Sendic fue acusado por la Fiscalía de incurrir en reiterados delitos de peculado por el uso de las tarjetas corporativas de la empresa estatal. El exvicepresidente ya aclaró que si es procesado por abuso de funciones no apelará a la inconstitucionalidad del artículo.