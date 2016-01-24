Atan a prestamista y lo asfixian con una bolsa en la cabeza

Rivera sacudida por tres asesinatos en menos de un mes.

Tres asesinatos en 22 días generan alarma y conmoción a los riverenses. Ayer, en momentos en que el juez actuante realizaba la reconstrucción del crimen de un joven de 23 años, efectivos de la Seccional 10ª encontraron el cuerpo sin vida de un prestamista en el otro extremo de la ciudad.

Los matadores de José Luis Leal Pereira lo asfixiaron con una bolsa de supermercado luego de atarle los pies y las manos. Leal Pereira era un ex- cambista. Según datos recabados por los investigadores, se dedicaba a prestar dinero en la vereda del casino de esta ciudad. En el interior de la finca no había desorden e, incluso, la Policía encontró una moto.

El primero de los homicidios ocurridos en lo que va del año se produjo a las 00.30 horas del 1º de enero cuando fue ejecutado de un balazo Marcos Daniel Silva Bravo (29). Esta persona, conduciendo una moto, arribó a un almacén ubicado en calle Misiones entre Dr. Ugón y Leandro Gómez, en el barrio "La Humedad".

Pocos segundos después de descender del rodado, cayó al suelo presentando un abundante sangrado en la zona torácica. Inmediatamente fue trasladado por vecinos al Hospital de Rivera, donde falleció.

Días después el asesino se presentó ante la Justicia y fue procesado por el delito.

El segundo hecho violento ocurrido en Rivera sucedió el sábado 16. Quedó al descubierto el viernes 22 cuando un obrero municipal encontró el cuerpo de Héctor Leonardo Lemos Tapia en una cañada que es afluente del arroyo Cuñapirú. Tras una discusión, tres amigos de Lemos Tapia lo hirieron a pedradas y luego lo ahorcaron. Arrojaron su cuerpo a unos 200 metros del lugar donde lo asesinaron.

Excambista: peritos policiales buscan pistas del homicidio. Foto: F. Fernández.

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