Astori marca diferencias con pedidos del campo

"Aparecen dos planteos de visiones diferentes del país: una es la de los autoconvocados y otra es la del gobierno. Son dos visiones bastante diferentes en cuanto a lo que reclaman y a las soluciones. Tomadas en general. Siempre hay puntos de contacto en los que se puede estar de acuerdo, puntos específicos. Todo lo que se refiere a la austeridad del gasto público lo compartimos en absoluto, todo lo que tiene que ver con la política cambiaria no lo compartimos en absoluto", dijo Astori en declaraciones a emisor Del Sol.

"Vemos que dentro del planteo de los autoconvocados hay contradicciones insanables, porque no se puede pedir un dólar libre como he leído y al mismo tiempo pretender que el tipo de cambio sea alto. Porque si hay libertad total en materia cambiaria, no habría intervención del Banco Central y el dólar estaría más bajo que es lo que los autoconvocados no quieren".

El ministro opinó que "son dos visiones de países que tienen que respetarse la una a la otra. Tenemos que tener en cuenta lo que dijeron los autoconvocados en Durazno. Estamos preparando un documento en el que vamos a comentar punto por punto, seguramente será uno de los instrumentos de trabajo en la reunión del 19".

No obstante descartó cualquier cambio de la política económica que el gobierno lleva adelante.

Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, dijo que el gobierno está "recopilando información" porque dentro de la proclama de reclamos que elaboraron los autoconvocados del sector rural hay "información que está equivocada".

En concreto, mencionó el caso del aumento del número de vehículos oficiales. Señaló que las cifras incluidas en la proclama no son correctas, porque "en Uruguay se han incremento los vehículos de manera importante, pero no el total, sino los controlados y esa es la cifra que aparece".

García también manifestó que hay "muchas expectativas" en el gobierno por la instrumentación de una mesa de trabajo para analizar la situación del agro con los productores.

"El gobierno reconoce que hay dificultades", dijo aunque aclaró que se trata "de un sector muy heterogéneo". Este ámbito se conformará el lunes 19 entre el gobierno, las gremiales y los autoconvocados.