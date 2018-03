Para la Asociación Rural de Soriano, "la ministra Kechichian está muy desinformada"

El vicepresidente de la Asociación Rural de Soriano, Jorge Rodríguez, dijo a El País que luego de que el Ministerio de Turismo decidiera retirar su apoyo a la Expoactiva de ese departamento "no tiene dudas" de que esta recibirá más visitantes de lo habitual.



El gremialista dijo que por ahora sigue en pie la participación de empresas públicas como DUCSA y ANTEL en la exposición y se están armando sus stands."Si no van, sí habrá que salir después a pegarles", señaló.



"La ministra (de Turismo, Liliam Kechichian) está muy desinformada. Antes de emitir un comunicado me parece que hablaría con la gente, ¿no? No habló ni nada. Mandó un fax diciendo que derogaba el decreto que decía que éramos de interés turístico", señaló.



"Sin duda que todo esto es más lo que nos sirve como propaganda... que todo el mundo hable de esto. No tengo dudas que esto va a traer más gente a la Expoactiva", aseguró.



Rodríguez ratificó que habrá un "stand" del movimiento "Un solo Uruguay" en la exposición que se realiza este mes al sur de Mercedes. "Si tenemos unos productores que quieren hacer un reclamo más que nunca la Expoactiva tiene que ser un ámbito de diálogo, como ha sido siempre, desde la primera edición", explicó.



"Nosotros, desde el punto de vista gremial, no estamos representados por el movimiento 'Un solo Uruguay'. Compartimos cosas, algunas sí, otras no. Nosotros tenemos nuestra representación a través de la Federación Rural", aclaró.



Por otra parte, el periodista Fabrizzio Acosta, indicó que el ministro de Ganadería Enzo Benech aseguró que "él conoce a la gente de la #expoactiva y que va a ir a Soriano-todo lo que afecte el ambiente de dialogo y enfrente al campo con el turismo no sirve", dijo el titular del MGAP.

Se espera para la próxima edición de la exposición la presencia de más de 300 empresas vinculadas a 700 marcas de maquinaria agrícola y diversos equipos.