Así transcurre la jornada de movilización del agro

11:25 AM. En la entrada a Durazno hay varios carteles: uno de ellos, ubicado en el kilómetro 176, dice “no más delincuencia política, para afuera políticos inamovibles”.



“Que los problemas del campo no los pague el pueblo”, dice otro.



Hay estaciones de servicio embanderadas, y más carteles: “Yo estoy con el campo tranco y tranco”.

Ya se ven varios carteles en la ruta en el ingreso a Durazno previo al evento de #UNSOLOURUGUAY pic.twitter.com/3Q1OTgfP7F — Rurales El País Uy (@RuralesElPaisUy) 23 de enero de 2018

11:00 AM. El presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo expresó en Twitter esta mañana que "el día de hoy es clave para el futuro de nuestro país" con miras a ser competitivos y con "ámbitos fiscales razonables".

El trabajo y respeto de opiniones de todos los uruguayos en el día de hoy es clave para el futuro de nuestro país. Crear https://t.co/FstSeXjKWg perderlo — Washington Corallo (@WashinCor) 23 de enero de 2018

Seamos competitivos.Generemos ámbitos fiscales razonables. Sin ideologías de ningún tipo.X un Uy digno Para los hijos de todos los uruguayos — Washington Corallo (@WashinCor) 23 de enero de 2018

10:30 AM. La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur emitió un comunicado en apoyo al acto de las gremiales uruguayas. Un comunicado divulgado en la víspera manifiesta el "respaldo" de la gremial "al reclamo del agro uruguayo para lograr mejores condiciones de competitividad". También acompaña "la reivindicación de sobriedad presupuestaria (...) a fin de evitar (...) pérdida de competitividad".

10:20 AM. El gobierno informó en una nota que publica el portal de Presidencia que en 2017 las transferencias monetarias a los gobiernos departamentales fueron de $ 15.500 millones, lo que representó un incremento de 125% en los últimos 12 años.

Transferencias monetarias a gobiernos departamentales se incrementaron 125 % en los últimos 12 años. @oppuruguay @PedroApezteguia https://t.co/aqp9uCBSBi — Sec. Comunicación (@SCpresidenciauy) January 23, 2018

10:00 AM. ¿Qué se puede esperar de la jornada de hoy? Aquí las claves:

9:15 AM. La Policía dispuso un operativo a nivel nacional para quienes se trasladen hacia Durazno. El predio de Santa Bernardina de la Sociedad Rural de Durazno donde se realizará el encuentro cuenta con 25 hectáreas para estacionamiento de autos y camiones; se esperan más de 10.000 vehículos y hay posibilidades de ampliar la capacidad de estacionamiento. Se dispuso dos zonas de ingreso para quienes van desde el norte y desde el sur.



Les dejamos el mapa con los accesos para la convocatoria del martes 23. Nos encontramos a las 16hs en la Rural de Durazno. #UnSoloUruguay pic.twitter.com/KgYUKIMixG — #UnSoloUruguay (@UnsoloUruguay) 19 de enero de 2018

9:00 AM. Hay división entre los políticos que optaron no ir al acto del agro y los que sí. Algunos de los líderes partidarios sostuvieron que no quieren que se "partidice" la jornada por lo que no concurrirán. La organización pidió que no se lleven banderas partidarias y que la única que se vea sea de Uruguay.



Dentro del Frente Amplio algunos legisladores instaron a tomar en cuenta el movimiento para dialogar como el presidente de la Cámara de Representantes, José Carlos Mahía. También el PIT-CNT se mostró en la misma línea. Ayer en la senda contraria se expresó el exvicepresidente Raúl Sendic.

Sendic sobre conflicto en el agro: "La derecha quiere destrozar la mística que une a los progresistas"- https://t.co/rqYKIaMAiA pic.twitter.com/2en08fTT5L — Diario El Pais UY (@elpaisuy) 23 de enero de 2018

Otros criticaron que el hecho de que se hayan sumado gremiales de sectores no agropecuarios.

No es culpa de los productores, pero los oportunistas de fiesta, se subieron al carro. ANDEBU, empresas privadas e inmobiliarias de Punta del Este. — Esteban Valenti (@ValentiEsteban) January 23, 2018

En tanto economistas del MPP acusan a productores de buscar el "fin del ciclo progresista".

8:45 AM Productores de distintos puntos del Uruguay se dirigen hacia Durazno. Desde Salto, por ejemplo, salieron en caravana desde la zona de “La Gaviota” a las 7 de la mañana, para después enfilar por Ruta 3 al centro del país. Saliendo desde Montevideo, en Progreso ya se veían vehículos abanderados con carteles pidiendo la rebaja del gasoil y banderas en algunas porteras sobre la ruta 5.



8:30 AM. A los productores del agro se sumaron gremiales no agropecuarias que apoyan los reclamos. El acto se prevé que comience a las 15:30 con guitarreada y se extienda hasta las 19:00. Los organizadores ya advierten que puede haber retrasos, pero han dicho que su objetivo es que se pueda terminar antes de que caiga el sol para facilitar el retorno.

El programa del Encuentro Nacional en Durazno pic.twitter.com/SRrJBtNcxC — Rurales El País Uy (@RuralesElPaisUy) January 23, 2018

8:00 AM. Hoy se produce el acto del agro bajo la consigna #Unsolouruguay en reclamo al gobierno por una baja en los costos de producción.