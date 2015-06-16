Asesinaron de varios balazos a un joven de 18 años en Punta de Rieles

La Policía informó que tiene "plenamente identificado" al autor de los disparos. La víctima tenía tres heridas de bala.

Un joven de 18 años fue asesinado tras recibir varios balazos ayer lunes sobre las 13 horas en la zona de Punta de Rieles.

La Policía trabaja en el caso y según se informó desde Jefatura de Montevideo ya tienen “plenamente identificado” a un sospechoso y trabajan para detenerlo.

La víctima fue trasladada en un patrullero hasta un centro de salud de la zona, donde los médicos constataron su muerte a raíz de tres heridas de bala: uno en el rostro, otro a la altura del cuello y otro en la zona lumbar.



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