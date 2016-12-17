Asesinaron a una mujer de 83 años de un golpe en la cabeza

Le habrían golpeado con una jarra de vidrio hasta provocarle la muerte para luego robarla.

Fue hallada en la cocina de su casa de calle Muñoz 640 de la ciudad de Melo en la tarde del viernes. Se trata de la mamá del docente y dirigente sindical Rodney Teruel (ex presidente de la FENAPES), Federación Nacional de Profesores. Isolina Moreira de 83 años, había quedado viuda hacía mas de un año y desde ese entonces la acompañaba uno de sus hijos, pero estaba casi todo el tiempo sola.

El episodio viene siendo investigando por parte de los efectivos de la seccional quince y del comisario Daniel Burián de la seccional primera.

Moreira presenta golpes con un objeto contundente, según fuentes policiales la habrían agredido fuertemente en su cabeza con una jarra de vidrio. Una de las hipótesis que se maneja es que le hayan copado la casa con fines de hurto y le hayan golpeado ya que vivía con su hijo en la vivienda pero en ese momento estaba sola, dado que el docente estaba de viaje por razones laborales.

“Me trajo un ramo de jazmines ese mismo día que la encontraron muerta”, dijo la vecina de al lado, que tiene un almacén donde Moreira hacía sus compras diarias.

La preocupación de la policía de Cerro Largo es establecer el móvil del crimen, si fue por hurto o no. “la vecina era una persona muy humilde, no manejaba dinero en abundancia, para nada, todo lo contrario, si la robaron para robarla fue pasa sacarle unos pesos locos”, dijo la vecina. “estamos consternados, no dejamos de preguntarnos todos lo que pasó, es insólito”, sostuvo.



NÉSTOR ARAÚJO Foto: Néstor Araújo.

CERRO LARGONÉSTOR ARAÚJO