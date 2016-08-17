Asesinaron a un policía que intervino en rapiña a un almacén

El efectivo se encontraba de civil en un supermercado junto con su esposa, cuando cuatro delincuentes ingresaron encapuchados y armados. El funcionario quiso detenerlos pero recibió cuatro disparos.

Esta tarde murió un policía luego de intentar detener una rapiña que tenía lugar en un almacén, entre la calle Domingo Mora y Camino Repetto, según informaron varias fuentes policiales.

El trabajador, que en ese momento se encontraba de civil, estaba en el almacén junto a su esposa cuando cuatro hombres armados y encapuchados entraron a robar. El policía intentó detenerlos y disparó contra los delincuentes, pero cuatro balas impactaron en su tórax.

Personal policial trasladó al efectivo a la policlínica Malinas, pero al poco se constató su fallecimiento.

La Policía logró detener a dos de los implicados. Se trata de dos hermanos de 16 y 18 años, que según pudo constatar Subrayado, son conocidos por los vecinos de la zona y cuya familia ha sido protagonista de problemas de convivencia en el barrio. Ambos carecen de antecedentes penales.

El domingo en la noche encontraron a otro funcionario policial de la Seccional 26a de Paso Carrasco muerto en su casa con cuatro disparos.

El hecho todavía es “confuso” y la investigación gira en torno a la familia del oficial.

Patrullero. Foto: archivo El País

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