Asesinaron a un hombre en un bar de Colón

El hombre de 54 años se encontraba en el bar cuando entraron cuatro hombres con una escopeta. Uno de ellos le disparó y escaparon.

El hecho de sangre ocurrió en el interior de un bar de la zona de Colón.

Jefatura de Policía de Montevideo informó que anoche, pasadas las 20 horas, cuatro hombres que llegaron en dos motos ingresaron a la cantina y mataron con un disparo de una escopeta a uno de los clientes.

Uno de los hombres advirtió sobre las intenciones que tenían y le disparó con una escopeta. Luego escaparon.

La víctima, de 54 años, fue herida a la altura del cuello y lo trasladaron de inmediato

en un vehículo particular al Hospital Saint Bois, donde constataron su muerte.



montevideo