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El País Información

Asesinan a un hombre de 64 años en el barrio Peñarol

17/10/2016, 20:01
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La Policía llegó luego de la foto de los delincuentes. Foto: A. Colmegna
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ARIEL COLMEGNA / DIARIO EL PAIS

La víctima tenía una herida de bala en la parte superior del ojo izquierdo.

Esta madrugada un hombre fue herido de bala en un centro nocturnoubicado en Camino Carlos López y Camino Coronel Raíz, en el barrio Peñarol, según indicó la Policía de Jefatura de Montevideo.

El hombre, de 64 años, tenía una herida de bala en la parte superior del ojo izquierdo causante de su muerte en el lugar, según pudo constatar personal Policial de Zona Operacional IV.

Al momento se encuentra Policía Científica se encuentra trabajando en el lugar para poder aclarar los hechos.

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La Policía llegó luego de la foto de los delincuentes. Foto: A. Colmegna

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