Asesinan a ex recluso con 2 tiros de 9 mm

Un hombre, de 40 años y con ocho antecedentes penales, murió por dos impactos de bala en su cuerpo en la localidad de Colonia Nicolich, ubicada a pocos kilómetros del Aeropuerto de Carrasco.

El crimen ocurrió a las 16 horas del sábado 12. Un vecino escuchó los disparos y llamó al Comando Unificado del Ministerio del Interior.

Un patrullero se acercó a la vivienda. "En la puerta de la casa se encontraba un hombre en un charco de sangre. Tenía un revólver calibre 38 en una de las manos. Los policías de la Seccional 28° observaron que había recibido un impacto de bala en el cuerpo", dijo a El País el vocero de la Jefatura de Canelones, comisario inspector Hernán López.

Los efectivos constaron que la víctima aún estaba con vida.

Lo cargaron al móvil policial y lo trasladaron a la policlínica de Monterrey (barrio de Paso Carrasco). Poco tiempo después, el herido falleció. Aparentemente la víctima tenía más de un impacto de bala en el cuerpo, explicó López.

Autoridades de la Seccional solicitaron el apoyo de la Policía Científica. Efectivos de esta repartición encontraron casquillos de un arma de 9 milímetros cerca de la casa. Ello hace suponer a los investigadores policiales que hubo un tiroteo entre el matador y su víctima dentro y fuera de la vivienda. "Todos los indicios hacen suponer que se trataría de un ajuste de cuentas" entre delincuentes, dijo López.

Agregó que la víctima tenía ocho antecedentes penales por hurtos, receptación y drogas.

Colonia Nicolich