Aseguran que Kirchner aportó fondos para financiar actos del FA en Argentina en 2004

El empresario argentino Sergio Schoklender, también exapoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo, dijo esta mañana en el programa Así nos va de radio Carve que el dinero presuntamente ganado por el kirchnerismo a través de la trama de corrupción se utilizó para financiar, entre otras cosas, campañas políticas que el Frente Amplio (FA) realizó en el país vecino.

Schoklender sostuvo que el expresidente argentino Néstor Kirchner mandaba dinero a la fundación Madres de Plaza de Mayo cuyo fin era financiar los actos electorales que la fórmula Tabaré Vázquez y Rodolfo Nin Novoa realizó en Argentina durante la campaña del año 2004.

"Néstor le daba recursos a las Madres para organizar todos los actos de Tabaré que se hicieron en Buenos Aires y para ayudar a trasladar a Uruguay a los uruguayos que residían en Argentina", contó Schoklender.

"Yo estaba ahí todo el día, era como el hijo adoptivo de Hebe de Bonafini", dijo el empresario. Y contó que Kirchner le consultaba a Bonafini por teléfono sobre cuánto dinero se necesitaba para realizar el acto electoral. Según Schoklender, Bonafini le indicaba cuánto y recibía luego esa cantidad de dinero en efectivo.

El exapoderado de Madres de Plaza de Mayo dijo que el apoyo financiero del entonces presidente argentino no solamente fue para el FA, sino que también se ayudó a otros países vecinos: "Tenía la idea de crear un frente popular en América Latina (...) también enviaba trenes llenos de gente a Paraguay, aportó a la campaña de Lugo y se aportó en la campaña de Rafael Correa en Ecuador". Pero luego de la muerte del mandatario, su esposa Cristina Fernández "ya abandona toda esa política de solidaridad latinoamericana".



"Que le mandaba fondos a la fundación para la organización de los actos en Buenos Aires te lo puedo confirmar, que le mandaba fondos para ayudar a poder enviar contingentes grandes de uruguayos radicados en Argentina a votar te lo puedo confirmar", aseguró el empresario. Y agregó que no le consta que se haya mandado dinero en efectivo de Argentina a Uruguay: "Lo supongo, pero no tengo evidencia", concluyó.