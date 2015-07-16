Asaltaron un supermercado en La Blanqueada y golpearon a una cajera

Los delincuentes obligaron a dos cuidacoches a irse de las inmediaciones y luego entraron al comercio disparando. Golpearon a una cajera de 20 años, tomaron el dinero y escaparon.

Dos hombres llegaron ayer sobre las 20 horas a la intersección de las calles Cardal y Agustín Abreu y obligaron a retirarse de la zona, mediante agresiones, a dos cuidacoches.

Luego entraron al supermercado y dispararon para intimidar a clientes y empleados.

Golpearon a algunas de las personas presentes, una de ellas una cajera, de 20 años, y tomaron el dinero de la recaudación.

Las personas agredidas recibieron atención de una emergencia móvil y fueron dadas de alta en el lugar.

Los dos rapiñeros escaparon en una moto y la Policía trabaja para identificarlos y detenerlos.



inseguridad