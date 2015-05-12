Asaltaron un local de cómidas rápidas

La Policía continúa tras los pasos de los delincuentes que en la madrugada del lunes asaltaron un local de comidas rápidas de la zona de Punta Carretas.

El hecho se generó sobre la 1:30 de la madrugada del lunes en el local de Burger King, ubicado en José Ellauri y Anastasio Lapido.

Los malvivientes, que aguardaban agazapados entre los residuos, aprovecharon la salida de una funcionaria que iba a tirar la basura, por una puerta lateral del comercio.

Tras amenazar a la funcionaria, lograron ingresar al local, donde uno de los encargados estaba realizando los arqueos correspondientes a la caja.

Los dos delincuentes redujeron al encargado, apuntándolo con armas de grueso calibre. Le ordenaron que guardara el dinero en una bolsa y se lo llevaron, fugando a pie de la zona.

La Policía estima que los malvivientes no actuaron solos y que fueron levantados por algún cómplice en la zona, en auto.

Los investigadores de la Zona 2 de Jefatura revelaron que el asalto les reportó a los delincuentes un total de $ 150.000.

Ayer, durante toda la jornada el lugar permaneció cerrado al público, pero se anunció que hoy volverá a abrir.

En tanto, la Policía indaga en las cámaras de seguridad de la zona, para saber hacia donde fugaron los delincuentes quienes quedaron filmados también dentro del propio comercio.

Autoridades policiales de la Zona 2, así como de la Seccional 10a de Montevideo van tras la pista de los delincuentes.

Punta Carretas